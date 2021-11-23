Немцы в шоке! "Олимпийский" засыпало снегом перед матчем Лиги чемпионов (фото)

Сегодня Бавария и Динамо играют в Киеве на "Олимпийском" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Немцев Украина встретила снежной погодой

"Олимпийский" засыпало снегом / Фото: REUTERS

Незадолго до начала поединка в Киеве выпал первый снег. Да такой, что работники стадиона не успевали очищать газон на "Олимпийском". Смотреть Динамо – Бавария можно на нашем сайте.

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Немецкие гости были немного в шоке от такой погоды в столице Украины. Они начали публиковать фото и видео в клубном Twitter задолго до старта матча.

Кстати, снегопад начался как раз во время матча Динамо и Баварии в Юношеской лиге УЕФА. Юные киевляне обыграли немецких сверстников и гарантировали себе выход в плей-офф. Осталось только удержаться на первом месте.

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Напомним, что Бавария приехала в Киев в ослабленном составе. Юлиан Нагельсман привез в Киев всего 18 игроков, из них три вратаря. Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Чупо-Мотинг, Майкл Куисанс и Йозуа Киммих сидят на карантине, а Никлас Зюле и Йосип Станишич заразились COVID-19.