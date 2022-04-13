В шаге от полуфинала: стало известно, выйдут ли Яремчук и Зинченко на матчи Лиги чемпионов

Сегодня определятся последние полуфиналисты Лиги чемпионов, которые присоединятся к Реалу и Вильярреалу. Названы стартовые составы команд

Зинченко и Яремчук дошли до четвертьфинала ЛЧ

Сегодня состоятся два поединка 1/4 финала Лиги чемпионов. Ливерпуль примет Бенфику, а Манчестер Сити отправится в гости к Атлетико. Текстовая трансляция обоих матчей пройдет у нас на сайте:

Тем временем тренеры определились со стартовыми составами на игру. На поле могут выйти двое украинцев, однако Александр Зинченко из МанСити и Роман Яремчук остались на скамейке запасных.

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СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ НА МАТЧ ЛИВЕРПУЛЬ – БЕНФИКА

Ливерпуль: Алиссон – Гомес, Конате, Матип, Цимикас – Милнер, Кейта, Хендерсон – Жота, Фирмино, Луис Диас.

Бенфика: Влаходимос – Жилберто, Отаменди, Вертонген, Гримальдо – Вайгль, Таарабт – Эвертон, Рамос, Гонсалвеш – Нуньес.

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СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ НА МАТЧ АТЛЕТИКО – МАНЧЕСТЕР СИТИ

Атлетико: Облак – Льорента, Савич, Фелипе, Мандава, Лоди – Коке, Кондогбия – Лемар, Фелиш, Гризманн.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу – Родри, Де Брюйне, Гюндоган – Фоден, Марез, Бернарду Силва.

Напомним, что в первых матчах триумфовали английские клубы. Мерсисайдцы выиграли в Лиссабоне со счетом 3:1, тогда как подопечные Гвардиолы ограничились минимальной домашней победой.