Россию исключили из FIFA из-за вторжения в Украину

Представителей страны-агрессора не будет даже в киберспорте! Крупнейший футбольный симулятор FIFA 22 убрал из игры сборную России, а также местные клубы

Сборная России / Фото: AFP

Российское военное вторжение в Украину продолжает негативно сказываться на спорте соседней страны. Россию выкидывают из разных видов спорта, в том числе и из футбола.

Сборную дисквалифицировали с отбора на ЧМ-2022, а клубы РПЛ исключили из еврокубков. Теперь же Россию выкинули и из футбольного симулятора FIFA 22.

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EA Sports выпустили обновление, в котором исчезла сборная России, а также местные клубы Спартак, Локомотив и ЦСКА. Также удален и стадион Спартака "Открытие Арена".

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У игроков, которые среди любимых команд выбрали российские клубы, вакантное место автоматически заняло ПСЖ. Данный патч пока доступен лишь для ПК. Для PS 4, PS 5, Xbox One и Xbox Series X/S он появится позже.

Напомним, что ранее ФИФА отказалась исключать Россию из своих рядов из-за войны в Украине. Организация даже не рассматривала данный вопрос, хотя при этом не побоялась забанить Пакистан, Кению и Зимбабве.