В Лиге чемпионов новые герои: форвард Аякса заставил Месси и Роналду завидовать

Аякс обыграл Бешикташ в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, а форвард амстердамцев Себастьен Алле установил рекорд турнира

Алле установил рекорд Лиги чемпионов / Фото: REUTERS

Аякс одержал победу над Бешикташем со счетом 2:0 благодаря голам Стивена Бергейса и Себастьена Алле. Ивуарийский нападающий при этом установил рекорд Лиги чемпионов.

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В стартовом туре Алле сделал покер в ворота Спортинга (5:1), а сегодня записал на свой счет еще один мяч.

Таким образом, Алле стал первым игроком, кто забил пять мячей в двух стартовых матчах в Лиге чемпионов. Месси и Роналду такое даже не снилось.

Аякс набрал шесть баллов и возглавляет турнирную таблицу группы C. Бешикташ после двух матчей имеет ноль баллов в своем активе.

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Напомним, что в параллельном матче Шахтер сыграл вничью с Интером. Шахтер заставил отбиваться чемпиона Италии Интер в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, но так и не смог открыть счет.