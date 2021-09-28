Шахтер – Интер: видеообзор матча Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер заставил отбиваться чемпиона Италии Интер в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, но так и не смог открыть счет

Шахтер не смог поразить ворота Интера / Фото: REUTERS

"Горняки" превзошли итальянцев во владении мячом, однако воплотить его в забитые голы подопечным Роберто Де Дзерби не удалось.

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Обзор матча Шахтер – Интер:

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Возможно, причина кроется в том, что уже в дебюте встречи Шахтер потерял ключевого игрока – форвард Лассина Траоре получил серьезную травму в игровом столкновении с соперником и покинул поле на носилках.

Однако даже без мощного форварда Шахтер сумел создать проблемы у ворот Интера. Итальянцы большую часть времени отбивались, но выстрелили на последних минутах, когда только феноменальная реакция Андрея Пятова не позволила мячу оказался в сетке ворот.

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Шахтер и Интер набрали первые очки в текущей Лиге чемпионов, ведь в первом туре команды синхронно проиграли. Вторая пара группы D – Реал и Шериф, сыграют сегодня в 22:00.