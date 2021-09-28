28 вересня 19:45
Аякс 2
Бешикташ 0
28 вересня 19:45
Шахтар 0
Інтер 0
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
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Челсі --
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У Лізі чемпіонів нові герої: форвард Аякса змусив Мессі і Роналду заздрити

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
28 вересня, 22:46
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Аякс обіграв Бешикташ в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, а форвард амстердамців Себастьєн Алле встановив рекорд турніру
Алле встановив рекорд Ліги чемпіонів
Алле встановив рекорд Ліги чемпіонів / Фото: REUTERS

Аякс здобув перемогу над Бешикташем з рахунком 2:0 завдяки голам Стівена Бергейса і Себастьєна Алле. Івуарійський нападаючий при цьому встановив рекорд Ліги чемпіонів.

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У стартовому турі Алле зробив покер у ворота Спортинга (5:1), а сьогодні записав на свій рахунок ще один м'яч.

Отже, Алле став першим гравцем, хто забив п'ять м'ячів у двох стартових матчах в Лізі чемпіонів. Мессі і Роналду таке навіть не снилося.

Аякс набрав шість балів і очолює турнірну таблицю групи C. Бешикташ після двох матчів має нуль балів у своєму активі.

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Груповий етап
Група C
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Аякс Аякс Аяк
2
2
0
0
7
1
6
6
Забиті 7
Пропущені 1
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В
2
Боруссія Д Боруссія Д Бор
1
1
0
0
2
1
1
3
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Бешикташ Бешикташ Беш
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П
4
Спортинг Спортинг Спо
1
0
0
1
1
5
-4
0
Забиті 1
Пропущені 5
Різниця -4
Результати останніх матчів: П

Нагадаємо, що в паралельному матчі Шахтар зіграв внічию з Інтером. Шахтар змусив відбиватися чемпіона Італії Інтер в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, але так і не зміг відкрити рахунок.

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
9
10:22
6
16
Маріуполь
9
12:23
4
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