УЕФА запретил Лигу чемпионов в Беларуси. Что теперь будет?

Из-за принудительной посадки рейсового самолета и задержания Романа Протасевича, УЕФА решил запретить проводить в Беларуси матчи под своей эгидой

ЛЧ в Беларуси не будет из-за ареста Протасевича

До конца 2021 года в Беларуси не будут проводиться соревнования под эгидой УЕФА. В первую очередь это матчи еврокубков, где главным турниром является Лига чемпионов.

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Об этом сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур, пишет "Трибуна Беларусь". Причина, задержание журналиста Романа Протасевича. 23 мая, летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. С самолета был снят журналист Роман Протасевич, в Беларуси против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Ему может грозить смертная казнь.

Что это значит? Белорусские клубы не будут дисквалифицированы с турниров. Но свои матчи вынуждены будут играть на нейтральных полях. Ранее уже была информация, что клуб Торпедо-БелАЗ в июле домашний матч квалификационного раунда Лиги конференций проведет не в Беларуси. Клуб из Жодино намерен принять датский Копенгаген в России.