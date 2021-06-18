18 июня 16:00 Видео
Швеция 1
Словакия 0
18 июня 19:00 Видео
Хорватия 1
Чехия 1
18 июня 69’
Англия 0
Шотландия 0
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Лига чемпионов 2020/2021

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УЕФА запретил Лигу чемпионов в Беларуси. Что теперь будет?

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 июня, 22:58
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Из-за принудительной посадки рейсового самолета и задержания Романа Протасевича, УЕФА решил запретить проводить в Беларуси матчи под своей эгидой
ЛЧ в Беларуси не будет из-за ареста Протасевича
ЛЧ в Беларуси не будет из-за ареста Протасевича

До конца 2021 года в Беларуси не будут проводиться соревнования под эгидой УЕФА. В первую очередь это матчи еврокубков, где главным турниром является Лига чемпионов.

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Об этом сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур, пишет "Трибуна Беларусь". Причина, задержание журналиста Романа Протасевича. 23 мая, летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. С самолета был снят журналист Роман Протасевич, в Беларуси против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Ему может грозить смертная казнь.

Что это значит? Белорусские клубы не будут дисквалифицированы с турниров. Но свои матчи вынуждены будут играть на нейтральных полях. Ранее уже была информация, что клуб Торпедо-БелАЗ в июле домашний матч квалификационного раунда Лиги конференций проведет не в Беларуси. Клуб из Жодино намерен принять датский Копенгаген в России.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
1:0
Видео О матче
1:1
Видео О матче
0:0 (69’)
Смотри на: Трансляция
Суббота, 19 июня
16:00
Смотри на:
19:00
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22:00
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