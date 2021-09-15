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Тренер Шахтера честно назвал причину поражения от Шерифа

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
15 сентября, 23:14
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Наставник донецкого клуба считает, что "горнякам" не повезло в Тирасполе. Плюс они еще не стали сильной командой
Роберто Де Дзерби - о матче в Молдове
Роберто Де Дзерби - о матче в Молдове / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня в первом туре Лиги чемпионов Шахтер в гостях проиграл Шерифу – 0:2.

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби прокомментировал итог встречи в Тирасполе.

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"В футболе всегда можно проиграть. Думаю, что сегодня нам очень не везло, а Шерифу, наоборот, везло. Но если мы проиграли, значит, мы виноваты. Думаю, что в моей команде есть очень много сильных футболистов. Но мы еще не стали сильной командой. Мы только потенциально можем стать такой.

Сильная команда не должна пропускать такие голы, как мы сегодня. Думаю, мы станем сильной командой. Тот, кто говорит, что мы уже являемся сильной командой на сегодняшний день, говорит неправду. Но я уверен, что, благодаря упорной работе, я и команда можем прогрессировать", – цитирует Де Дзерби sport.ua.

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Напомним, что в другом матче нашей группы Интер играет с Реалом – смотрите онлайн-трансляцию поединка.

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Десна
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5
Днепр-1
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13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
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7
11
Минай
6
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