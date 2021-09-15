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Тренер Шахтаря чесно назвав причину поразки від Шерифа

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
15 вересня, 23:14
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Наставник донецького клубу вважає, що "гірникам" не пощастило в Тирасполі. Плюс вони ще не стали сильною командою
Роберто Де Дзербі - про матч в Молдові
Роберто Де Дзербі - про матч в Молдові / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні в першому турі Ліги чемпіонів Шахтар в гостях програв Шерифу – 0:2 .

Наставник "гірників" Роберто Де Дзербі прокоментував підсумок зустрічі в Тирасполі.

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"У футболі завжди можна програти. Думаю, що сьогодні нам дуже не щастило, а Шерифу, навпаки, щастило. Але якщо ми програли, значить, ми винні. Думаю, що в моїй команді є дуже багато сильних футболістів. Але ми ще не стали сильною командою. Ми тільки потенційно можемо стати такою.

Сильна команда не повинна пропускати такі голи, як ми сьогодні. Думаю, ми станемо сильною командою. Той, хто говорить, що ми вже є сильною командою на сьогодні, говорить неправду. Але я впевнений, що, завдяки наполегливій роботі, я і команда можемо прогресувати", – цитує Де Дзербі sport.ua.

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Нагадаємо, що в іншому матчі нашої групи Інтер грає з Реалом – дивіться онлайн-трансляцію поєдинку.

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