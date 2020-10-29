ТОП-5 эмоций матча "Ференцварош" – "Динамо". От долгожданного гола до нервов Сидорчука

"Динамо" сыграло вничью с "Ференцварошем" 2:2 во втором туре Лиги чемпионов. Киевляне на выезде не смогли удержать победный счет с командой своего бывшего тренера Сергея Реброва – это добавляло интриги поединку. Вспомним яркие эмоции матча.

Я же всего один раз!

Реклама

12-я минута. Бразильский полузащитник хозяев Сомалия получил желтую карточку за необязательный фол на Шапаренко в центре поля. Он апеллировал к арбитру, мол, "я же всего первый раз за матч грубо сыграл!". Не помогло.

Что ты делаешь?

21-я минута. "Ну что же ты делаешь?" – читалось в эмоции Виктора Цыганкова, когда его скосил Марсель Гейстер. Украинскому полузащитнику оказали помощь и он продолжил игру.

ГООООЛ! Первый за четыре года!

Реклама

28-я минута. Как же долго мы этого ждали! Первый за четыре года гол "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов! Забил Виктор Цыганков, реализовавший пенальти. Кстати, сфолил в своей штрафной украинский полузащитник венгерского клуба Игорь Харатин – он сыграл рукой.

В тренде Все результаты 7-го тура чемпионата Украины

Де Пена решает

41-я минута. Киевляне удваивают преимущество в концовке первого тайма. Гол забил уругвайский хавбек Карлос Де Пена. Он – любимец киевских фанатов, особенно после недавнего интервью. В частности, он сказал: "Очень уважаю украинский народ. За революцию 2014 года. То, как люди вели себя и боролись за свои права – это что-то невероятное. Я искренне восхищаюсь украинцами!".

Нервы Сидорчука

Перерыв и второй тайм. Сергей Сидорчук нервничает перед началом второго тайма. А уже на шестой минуте второго тайма капитан "Динамо" получил желтую карточку за фол в центре поля – он с разгона врезался в соперника. А за пять минут до конца матча он получил повторное предупреждение и был удален. В итоге в меньшинстве киевляне не удержали победный счет.

Реклама

Читайте также: ТОП-5 эмоций матча "Шахтер" – "Интер"

Обзор матча "Ференцварош" – "Динамо" – 2:2

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама