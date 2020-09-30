"Шампанское оставим на потом": вратарь "Динамо" – о победе над "Гентом" и выходе в Лигу чемпионов

Георгий Бущан счастлив, но уже готовится к новым свершениям в Украине и в Европе

Вчера около полуночи киевляне оформили путевку в групповой этап Лиги чемпионов – впервые с 2016 года. В последнем раунде отбора "Динамо" обыграло "Гент" на "Олимпийском".

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Одним из героем поединка стал вратарь хозяев Георгий Бущан, отбивший 12 ударов бельгийских футболистов. При этом подопечные Мирчи Луческу всего пять раз ударили в створ ворот, но кардинально превзошли соперника в реализации. После матча Георгий поделился радостью с официальным сайтом "Динамо":

"Я счастлив, но второй тайм несколько смазал эмоции, которые хотелось бы прочувствовать. Хотя целом, конечно, эмоции положительные. Для большинства игроков это будет первая Лига чемпионов. Мои "сейвы" показывают, что работа зря не проходит, но хотелось бы меньше проблем у своих ворот. Мы реализовали установку Луческу до третьего забитого мяча. Мы забили третий мяч, и это успокоило нас. Кроме того, накопилась усталость. Думаю, Мистер укажет нам на наши ошибки, и мы их исправим. И в дальнейшем такого не будет. Но игра забудется, а результат останется".

Также 26-летний уроженец Одессы признался, что шампанским от радости в раздевалке никто не обливался:

"У нас в воскресенье очень важная игра. Все празднования мы оставим на потом. Думаю, что наша история в Лиге чемпионов станет большим и полезным опытом".

Тем временем, Луческу похвалил Бущана за победу над "Гентом".

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Гент":

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