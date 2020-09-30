Українська
$ 28,3
33,13

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

"Шампанское оставим на потом": вратарь "Динамо" – о победе над "Гентом" и выходе в Лигу чемпионов

30 сентября, 08:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Георгий Бущан счастлив, но уже готовится к новым свершениям в Украине и в Европе

Вчера около полуночи киевляне оформили путевку в групповой этап Лиги чемпионов – впервые с 2016 года. В последнем раунде отбора "Динамо" обыграло "Гент" на "Олимпийском".

Реклама

Одним из героем поединка стал вратарь хозяев Георгий Бущан, отбивший 12 ударов бельгийских футболистов. При этом подопечные Мирчи Луческу всего пять раз ударили в створ ворот, но кардинально превзошли соперника в реализации. После матча Георгий поделился радостью с официальным сайтом "Динамо":

"Я счастлив, но второй тайм несколько смазал эмоции, которые хотелось бы прочувствовать. Хотя целом, конечно, эмоции положительные. Для большинства игроков это будет первая Лига чемпионов.

Мои "сейвы" показывают, что работа зря не проходит, но хотелось бы меньше проблем у своих ворот. Мы реализовали установку Луческу до третьего забитого мяча. Мы забили третий мяч, и это успокоило нас. Кроме того, накопилась усталость. Думаю, Мистер укажет нам на наши ошибки, и мы их исправим. И в дальнейшем такого не будет. Но игра забудется, а результат останется".

Также 26-летний уроженец Одессы признался, что шампанским от радости в раздевалке никто не обливался:

"У нас в воскресенье очень важная игра. Все празднования мы оставим на потом. Думаю, что наша история в Лиге чемпионов станет большим и полезным опытом".

Тем временем, Луческу похвалил Бущана за победу над "Гентом".

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Гент":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Лига чемпионов матч Динамо Киев Гент Бельгия Георгий Бущан
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Гент" – "Динамо", Ребров и другие: расписание, трансляции и результаты раунда плей-офф Лиги чемпионовФутбол
"Гент" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Динамо" – "Гент": онлайн решающего матча квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Гент" – "Динамо": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Соперники для
Соперники для "Шахтера" и "Динамо": все корзины Лиги чемпионов перед жеребьевкойЛига чемпионов
"Жора Бущан сделал свое дело": Луческу – о выходе "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять