10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Лига чемпионов 2021/2022

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Шахтер – Шериф: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
7 декабря, 10:20
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Поединок шестого тура группового раунда ЛЧ между Шахтером и Шерифом состоится во вторник, 7 декабря. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – список трансляторов игры
Шахтер vs Шериф
Шахтер vs Шериф / Фото: Getty Images

Сегодня команда Роберто Де Дзерби постарается одержать единственную победу в нынешнем розыгрыше ЛЧ и заработать баллы для Украины в таблицу коэффициентов УЕФА. Начало встречи – в 22:00. Онлайн Шахтер-Шериф доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

  • Megogo
  • DAZN
  • Матч! Футбол 3
  • Stan Sport
  • Eleven Sports 6 Portugal
  • TV 2 Play
  • Blue Sport 8
  • Movistar+
  • T Sports 5
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Так Траоре открыл счет
Так Траоре открыл счет / Фото: REUTERS

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ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Для "горняков" поединок против Шерифа – это игра престижа. Независимо от результата этого матча, Шахтер финиширует на четвертом, а Шериф – на третьем месте в группе D. Следовательно, "горняки" останутся без евровесны, а клуб из Молдовы выступит в 1/16 Лиги Европы. Борьбу в плей-офф Лиги чемпионов из этого квартета продолжат Реал и Интер.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Реал Реал Реа
5
4
0
1
12
3
9
12
Забитые 12
Пропущеные 3
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В П В
2
Интер Интер Инт
5
3
1
1
8
3
5
10
Забитые 8
Пропущеные 3
Разница 5
Результаты последних матчей: В В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
5
2
0
3
6
10
-4
6
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В В
4
Шахтер Шахтер Шах
5
0
1
4
1
11
-10
1
Забитые 1
Пропущеные 11
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П Н П

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Букмекеры называют фаворитом поединка донецкий Шахтер. На его победу установлен коэффициент 1.57, на ничью – 4.35, на победу Шерифа – 6.10. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая:

  • выигрыш Шахтера – 62%
  • ничья – 22%
  • выигрыш Шерифа – 16%
  • наиболее вероятный счет – 2:0

КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

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ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Шахтер и Шериф в еврокубковых турнирах встречались трижды. Пока в личных встречах сохраняется полный паритет: у обоих клубов по одной победе, один матч закончился в нулевую ничью. Разница забитых и пропущенных мячей равная – 2:2.

Смотрите, как сыграли Шахтер и Шериф в сентябре

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Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
17
32:17
37
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
17
18:39
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
8
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Пятница, 10 декабря
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