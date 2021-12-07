10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Шахтер

22:00

Шериф Тирасполь

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Шахтер – Шериф: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
7 декабря, 07:53
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Во вторник, 7 декабря, Шахтер проводит заключительный матч в нынешнем еврокубковом сезоне – на НСК "Олимпийский" в Киеве "горняки" принимают Шериф из Молдовы

Начало вторничного матча Лиги чемпионов Шахтер – Шериф – в 22:00. Вашему вниманию – онлайн поединка подопечных Роберто Де Дзерби и Юрия Вернидуба с видео, фото и комментариями.

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Независимо от результата этого матча, Шахтер финиширует на четвертом, а Шериф – на третьем месте в группе D. Следовательно, "горняки" останутся без евровесны, а клуб из Молдовы перекочует в 1/16 финала Лиги Европы. Борьбу в плей-офф Лиги чемпионов из этого квартета продолжат Реал и Интер.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Реал Реал Реа
5
4
0
1
12
3
9
12
Забитые 12
Пропущеные 3
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В П В
2
Интер Интер Инт
5
3
1
1
8
3
5
10
Забитые 8
Пропущеные 3
Разница 5
Результаты последних матчей: В В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
5
2
0
3
6
10
-4
6
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В В
4
Шахтер Шахтер Шах
5
0
1
4
1
11
-10
1
Забитые 1
Пропущеные 11
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П Н П

Для Шахтера – это игра престижа. "Горнякам" нужно хоть частично реабилитироваться за неудачный групповой турнир ЛЧ – в целом, и за тираспольские 0:2 – в частности.

Кроме того, выигрыш матча сулит 2,8 млн евро призовых от УЕФА.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ШАХТЕР: Трубин; Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко; Маркос Антонио, Степаненко; Тете, Судаков, Мудрик; Педриньо
Не сыграют: Траоре (колено), Дентиньо (ушел из клуба)
Под вопросом: Жуниор Мораэс (колено), Исмаили, Алан Патрик, Фернандо, Майкон, Витао.

ШЕРИФ: Атанасиадис; Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано; Аддо, Тилль; Траоре, Коловос, Кастаньеда; Янсане
Не сыграют: Киабу (мышца), Яхшибоев (мышца)
"Висят" на карточке: Аддо, Дуланто, Костанза

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби:

"Когда мы говорим о еврокубках, не должны забывать, что начали играть в Бельгии. Сначала были квалификационные матчи с Генком, потом – с Монако. Мы должны считать и эти четыре поединка. В группе Лиги чемпионов мы не получили того результата, который хотели. Но я сразу предупреждал, еще до начала, что мы не сможем играть как лидеры или как я хотел бы".

"Считаю, что ошибки этого сезона мы можем исправить в следующем. У наших футболистов знаний тоже будет побольше, поэтому все вместе в следующем сезоне сможем сыграть совсем по-другому. И я думаю, что мы также можем что-то взять из трансферов, чтобы улучшить эту команду и в будущем году играть иначе в Лиге чемпионов".

"Конечно, никто не хотел покидать еврокубки, но так получилось, что мы закончили на четвертом месте в группе, поэтому не продолжаем наш путь в Европе. Если посмотреть с позитивной стороны, у нас будет больше времени, чтобы интенсивно работать всем вместе, особенно учитывая то, что последний раз, когда мы проводили одну работу все вместе, был в конце июля".

"Матч с Шерифом начнется в 22:00. Возможно, будет очень холодно. Несмотря на это мы всегда должны знать, какую важную футболку мы носим, и уважать клуб и болельщиков. Футболисты, которые будут играть, должны знать это. Должны показать хороший футбол. Я всегда говорю, что победы помогают побеждать. Поэтому, может быть, если во вторник вечером мы выиграем, это поможет победить и в следующем матче Александрию".

Команда Вернидуба – топ-сенсация ЛЧ
Команда Вернидуба – топ-сенсация ЛЧ / Фото: Getty Images

Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб:

"Очень рад опять находиться в Украине на прекрасном стадионе НСК "Олимпийский". Очень счастлив, что снова дома и что предстоит игра с хорошим украинским клубом. Это завершающая игра групповой стадии Лиги чемпионов, к сожалению, ни мы, ни Шахтер дальше в этом турнире не идем, а идут Реал и Интер. Тем не менее мы счастливы, что, независимо от исхода предстоящей игры, заняли третье место и будем участвовать в 1/16 финала Лиги Европы".

"Думаю, результат, прежде всего, должен давить не на нас, а на Шахтер. Мы дома сыграли удачно и победили горняков 2:0, это была первая игра группового этапа. Во вторник будет сложный матч, я знаю, что такое клуб Шахтер. Но мы тоже готовились и хотим провести один из лучших наших поединков и насладиться игрой. И чтобы этот матч закончился позитивным для нас результатом".

"Присутствующий на пресс-конференции Себастьян Тилль не даст соврать, перед каждой игрой я им говорю одни и те же слова, что нужно выходить и играть в футбол, получать удовольствие".

"Что такое получать удовольствие? Это раскрепощенно вести себя на поле, играть в футбол, не бей-беги, а в короткий и средний пас, строить свои атаки. В этой группе нам с самого начала предрекали, что будем четвертыми, но мы справились и смогли обойти такой сильный клуб, как Шахтер".

"Понимаем, что во вторник, даже если игра уже ничего не решает, будет сложный матч. Шахтер – боевая команда, которая очень будет хотеть взять реванш".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поединка аналитики букмекерских контор называют Шахтер. На его победу установлен коэффициент 1.57, на ничью – 4.35, на победу Шерифа – 6.10. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая:

  • выигрыш Шахтера – 62%
  • ничья – 22%
  • выигрыш Шерифа – 16%
  • наиболее вероятный счет – 2:0

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Шахтер – Шериф во вторник, 7 декабря, начиная с 22:00, покажет видеосервис Megogo.

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И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
17
32:17
37
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
17
18:39
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
8
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