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"Шахтер" на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов получил молодого арбитра из Сербии

19 октября, 14:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Срджан Йованович с земляками и поляками будет решать судьбу моментов в Мадриде

Сегодня стала известна судейская бригада, которая будет работать в среду на матче Лиги чемпионов "Реал" – "Шахтер". Главным в поле будет 34-летний серб Срджан Йованович, который носит звание рефери ФИФА с 2015 года. Тем временем, в "Шахтере" рассказали о результатах тестов на коронавирус перед "Реалом" и травме Коваленко.

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По сути, Йованович – молодой как для судьи международного уровня, так что опыта у него немного. А в Лиге чемпионов – так вообще, всего один матч группового этапа. Прошлой осенью Срджан судил встречу "Аякс" – "Лилль" – 3:0. В нынешнем сезоне он отработал на квалификационном поединке "Карабах" (Азербайджан) – "Мольде" (Норвегия), который завершился 0:0. Рефери показал три желтые карточки хозяевам, две – гостям.

Интересно, что ничьей завершился и второй матч отбора под его присмотром, но в 2019-м: румынский "Клуж" и шотландский "Селтик" разошлись 1:1. До этого, в 2017 году, также в квалификации ЛЧ он отработал в Грузии, где "Самтредиа" уступила "Карабаху" (0:1). Впрочем, в активе серба есть немало игр Лиги Европы и Лиги наций, но в элитном турнире он – новичок.

А вот видеоарбитрами будут двое поляков. Старший из них, Шимон Марчиняк, хорошо известен.

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Вчера главным судьей матча "Динамо" – "Ювентус" назначили румына, с которым украинцы не проигрывают.

Смотрите, как "Реал" уступил "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов в августе:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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