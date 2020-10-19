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В "Шахтере" рассказали о результатах тестов на коронавирус перед "Реалом" и травме Коваленко

19 октября, 09:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Все игроки основного состава восстановились и тренируются для старта в Лиге чемпионов

На этой неделе стартует долгожданный групповой этап Лиги чемпионов, на котором от Украины впервые за пять лет выступят две команды. Во вторник "Динамо" сразится с "Ювентусом" в Киеве, а в среду "Шахтер" гостит у "Реала". Как известно, "Реал" примет "Шахтер" на резервном стадионе.

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Последние недели вспышка коронавируса вывела из строя многих "горняков", но перед стартом в Лиге чемпионов они успели преодолеть болезнь. Об этом рассказал в эфире телеканала "Футбол 1" директор медицинского департамента "Шахтера" Дмитрий Скибинский:

"Мы провели обязательное тестирование для УЕФА – все результаты отрицательные. Испания не требует проведения тестов еще и за день до матча, как Германия. Там достаточно теста, который был сделан не позже, чем за три дня до игры".

Также медик сообщил, что повреждение мышцы Виктора Коваленко в игре со "Львовом" оказалась незначительным. Поэтому, скорее всего, в заявку на матч с "Реалом" полузащитник попадет. Но выпускать ли его на поле и когда, решит тренер.

Читайте также о том, что игрок "Шахтера" вооружил бригады скорых баллончиками.

Смотрите, как "Шахтер" разобрался со "Львовом" в субботу:

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