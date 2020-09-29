Расписание и результаты последних квалификационных матчей Лиги чемпионов: "Динамо", Ребров и другие

Во вторник и среду проходят еще по три матча раунда плей-офф

Элитный клубный турнир Европы заполняет последние места на групповом этапе. Определяются последние шесть участников из 32. В частности, претендует на попадание в группу венгерский "Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва. Напомним результаты первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов.

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На украинском телевидении можно посмотреть все поединки. Ниже – расписание трансляций и котировки букмекеров.

Вторник, 29 сентября

22:00. "Динамо" – "Гент", первый матч – 2:1

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.85 – 3.90 – 3.95

22:00. "Омония" (Кипр) – "Олимпиакос" (Греция), первый матч – 0:2

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 4.50 – 3.60 – 1.80

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22:00. "Ференцварош" (Венгрия) – "Мольде" (Норвегия), первый матч – 3:3

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.15 – 3.55 – 3.25

Среда, 30 сентября

22:00. "Мидтьюлланн" (Дания) – "Славия" (Чехия), первый матч – 0:0

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.75 – 3.10 – 2.70

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22:00. ПАОК (Греция) – "Краснодар" (Россия), первый матч – 1:2

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 2.15 – 3.55 – 3.20

22:00. "Зальцбург" (Австрия) – "Маккаби" (Т-А, Израиль), первый матч – 2:1

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.15 – 8.70 – 17.00

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Читайте также онлайн "Динамо" – "Гент".

Также в прямом эфире поединки доступны на интернет-сервисе OLL.TV.

Смотрите, как "Ференцварош" и "Мольде" сыграли вничью на прошлой неделе:

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