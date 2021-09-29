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Победа всухую и гол Левандовски: котировки букмекеров на матч Бавария – Динамо

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
29 сентября, 19:41
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Букмекеры определились с коэффициентами на поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов между Баварией и Динамо
Бавария vc Динамо
Бавария vc Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

Матч состоится сегодня, 29 сентября, в Мюнхене на "Альянц-Арене", начало – в 22:00. Трансляция Бавария – Динамо есть на нашем сайте.

Бавария – Динамо: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

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Букмекеры считают Баварию безоговорочным фаворитом поединка: коэффициент на победу команды Юлиана Нагельсманна – 1.11, на ничью – 11.50, на победу Динамо – 24.00. Исходя из этих котировок, вероятность исхода матча следующая:

  • выигрыш Баварии – 88%;
  • ничья – 8%;
  • выигрыш Динамо – 4%;
  • наиболее вероятный счет – 3:0.

Самый вероятный счет встречи – разгромная победа Баварии – 3:0 (6.00). Также велика вероятность того, что матч закончится со счетом 2:0 (6.50). Вероятность победы Динамо оценивается с коэффициентом 61.00.

Больше всего шансов отличиться, по мнению аналитиков, имеют Роберт Левандовски (1.27) и Эрик Шупо-Мотинг (1.57) у Баварии и Владислав Супряга (6.00) и Виктор Цыганков (7.00) в составе "бело-синих".

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Хотя букмекеры не оставляют шансов на успех динамовцам, помним, что в футболе возможно все – победа Шерифа над Реалом тому подтверждение.

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