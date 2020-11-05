Українська
$ 28,51
33,42

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Месси высмеяли за игру в защите в матче "Барселона" – "Динамо"

5 ноября, 13:46

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Аргентинский форвард демонстративно пренебрегает действиями в обороне

Вчера вечером киевское "Динамо" с боем уступило "Барселоне" в Лиге чемпионов, хотя имело все шансы увезти из Испании ничью. Защитные редуты команды Рональда Кумана порой напоминали проходной двор, однако Виктор Цыганков и Владислав Супряга не воспользовались прекрасными шансами еще раз огорчить немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена.

Реклама

И если у гостей из Украины все в меру сил старались помогать обороне, то звездный капитан "Барселоны" Лионель Месси даже не думал заниматься подобной "ерундой". Часто он демонстративно избегал борьбы за мяч. Один из эпизодов, попавших в соцсети, показал отношение аргентинца к игре в отборе.

Когда украинский полузащитник Александр Андриевский пробегал мимо форварда, тот даже и не подумал ускориться и попробовать помешать динамовцу, а пошел себе дальше спокойным шагом. Ролик, где Месси с иронией назвали атлетом, посмотрели более 2,5 млн человек.

Впрочем, аргентинец сделал свое дело, заработав пенальти и забив мяч. Также Месси в матче "Барселона" – "Динамо" отметил крутой юбилей.

Смотрите, как Лионель забил первый мяч в ворота киевлян:

Реклама

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Лига чемпионов защита Барселона Динамо Киев Лионель Месси
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ференцварош" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ференцварош" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
Обзор матча
Обзор матча "Шахтер" – "Интер" в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Коронавирус бьет по
Коронавирус бьет по "Динамо": киевляне потеряли еще одного вратаряЧУ по футболу
"Динамо" упустило победу на последних минутах, позволив команде Реброва отыграть два мячаЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять