Месси высмеяли за игру в защите в матче "Барселона" – "Динамо"

Вчера вечером киевское "Динамо" с боем уступило "Барселоне" в Лиге чемпионов, хотя имело все шансы увезти из Испании ничью. Защитные редуты команды Рональда Кумана порой напоминали проходной двор, однако Виктор Цыганков и Владислав Супряга не воспользовались прекрасными шансами еще раз огорчить немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена.

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И если у гостей из Украины все в меру сил старались помогать обороне, то звездный капитан "Барселоны" Лионель Месси даже не думал заниматься подобной "ерундой". Часто он демонстративно избегал борьбы за мяч. Один из эпизодов, попавших в соцсети, показал отношение аргентинца к игре в отборе.

Когда украинский полузащитник Александр Андриевский пробегал мимо форварда, тот даже и не подумал ускориться и попробовать помешать динамовцу, а пошел себе дальше спокойным шагом. Ролик, где Месси с иронией назвали атлетом, посмотрели более 2,5 млн человек.

Впрочем, аргентинец сделал свое дело, заработав пенальти и забив мяч. Также Месси в матче "Барселона" – "Динамо" отметил крутой юбилей.

Смотрите, как Лионель забил первый мяч в ворота киевлян:

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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