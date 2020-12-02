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"Манчестер Сити" с Зинченко обеспечил себе первое место в группе Лиги чемпионов

2 декабря, 08:32

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Английская команда сыграла вничью в Португалии в поединке лидеров

В первый день пятого тура еще одна команда гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Причем, "МанСити" украинца Александра Зинченко обеспечил себе первую строчку в квартете С, сыграв на выезде вничью с "Порту". Узнавайте все результаты вторника в Лиге чемпионов.

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Для того, чтобы остаться лидером, коллективу Пепа Гвардиолы нужно было не проиграть в Португалии, с чем он и справился – 0:0. Наш 23-летний сборник провел на поле весь матч. Зинченко довольно активно подключался к атакам по своему левому флангу. Один раз ему даже доверили пробить штрафной, но вратарь уверенно забрал мяч.

В целом преимущество было у гостей, в конце встречи Жезус даже забил, когда Зинченко запустил по флангу Фернандиньо и тот навесил на земляка. Однако рефери отменил гол из-за "вне игры". "Порту" выстоял и де-юре оформил путевку в следующий раунд со второго места. Смотрите обзор матча.

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Во втором поединке квартета С "Марсель" наконец-то прервал свою печальную серию поражений и победил во Франции греческий "Олимпиакос" – 2:1. Правда, команда Андре Виллаша-Боша все равно осталась на последнем месте в группе.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
5
4
1
0
10
1
9
13
Забитые 10
Пропущеные 1
Разница 9
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ПортуПортуПор
5
3
1
1
8
3
5
10
Забитые 8
Пропущеные 3
Разница 5
Результаты последних матчей: Н В В В П
3
ОлимпиакосОлимпиакосОли
5
1
0
4
2
8
-6
3
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П В
4
МарсельМарсельМар
5
1
0
4
2
10
-8
3
Забитые 2
Пропущеные 10
Разница -8
Результаты последних матчей: В П П П П

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