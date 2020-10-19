Лидер "Динамо" Цыганков рассказал, как изменится "Ювентус" без Роналду

Накануне старта "Динамо" в новом сезоне Лиги чемпионов о настроении киевлян рассказал полузащитник Виктор Цыганков. Напомним, что 20 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве вице-чемпион Украины примет лучшую команду Италии – "Ювентус". Ранее Минздрав разрешил заполнить столичную арену на 30% от общей вместимости и пустить порядка 20 000 болельщиков.
"В какой я форме? Ее будут оценивать другие. Моя же задача – играть и выкладываться на тренировках, чтобы у тренера были варианты, кого ставить на игру. Каждый футболист старается отдать максимум на поле. Для "Динамо" столько лет не играть в Лиге чемпионов – это очень много. Наша команда должна каждый год выступать там и выходить из группы. Прекрасно помню свой гол "Бешикташу" в дебютном сезоне — это потрясающие эмоции", – отмечает Виктор.
О "Ювентусе" с Криштиану Роналду и без него
"Все прекрасно понимают, кто такой Криштиану Роналду, и его отсутствие, думаю, это плюс для нас. Это великий игрок, чемпион, бомбардир. Повторюсь, его отсутствие нам на руку. Тренерский штаб подготовит тактику против "Ювентуса", а задача игроков просто ее выполнить. Уверен, завтра все отдадут максимум сил для победы. Верю, что мы сможем ее добиться".
Об опыте Лиги чемпионов
"Я не так много выступал на таком высоком уровне. В "Динамо" я играю четыре года, а в Лиге чемпионов, надеюсь, наш клуб будет выступать каждый год. Это совершенно другой турнир, в котором молодые игроки могут получать колоссальный опыт, играя против лучших команд, тренеров и футболистов. "Динамо" должно каждый год выступать на таком уровне".
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Про гол правой ногой в ворота сборной Испании
"Когда есть возможность, конечно же, на тренировках работаю над этой своей слабой стороной. Но в игре я не думаю, какой ногой мне играть – левой или правой. Если есть момент, я действую по ситуации".
Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов
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