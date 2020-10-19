Лидер "Динамо" Цыганков рассказал, как изменится "Ювентус" без Роналду

Накануне старта "Динамо" в новом сезоне Лиги чемпионов о настроении киевлян рассказал полузащитник Виктор Цыганков. Напомним, что 20 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве вице-чемпион Украины примет лучшую команду Италии – "Ювентус". Ранее Минздрав разрешил заполнить столичную арену на 30% от общей вместимости и пустить порядка 20 000 болельщиков.

"В какой я форме? Ее будут оценивать другие. Моя же задача – играть и выкладываться на тренировках, чтобы у тренера были варианты, кого ставить на игру. Каждый футболист старается отдать максимум на поле. Для "Динамо" столько лет не играть в Лиге чемпионов – это очень много. Наша команда должна каждый год выступать там и выходить из группы. Прекрасно помню свой гол "Бешикташу" в дебютном сезоне — это потрясающие эмоции", – отмечает Виктор.

Реклама

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

О "Ювентусе" с Криштиану Роналду и без него

"Все прекрасно понимают, кто такой Криштиану Роналду, и его отсутствие, думаю, это плюс для нас. Это великий игрок, чемпион, бомбардир. Повторюсь, его отсутствие нам на руку. Тренерский штаб подготовит тактику против "Ювентуса", а задача игроков просто ее выполнить. Уверен, завтра все отдадут максимум сил для победы. Верю, что мы сможем ее добиться".

Реклама

Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Об опыте Лиги чемпионов

"Я не так много выступал на таком высоком уровне. В "Динамо" я играю четыре года, а в Лиге чемпионов, надеюсь, наш клуб будет выступать каждый год. Это совершенно другой турнир, в котором молодые игроки могут получать колоссальный опыт, играя против лучших команд, тренеров и футболистов. "Динамо" должно каждый год выступать на таком уровне".

Читайте также: "Бюджет "Динамо" – половина зарплаты Роналду": что Луческу ждет от матча с "Ювентусом"

Реклама

Про гол правой ногой в ворота сборной Испании

"Когда есть возможность, конечно же, на тренировках работаю над этой своей слабой стороной. Но в игре я не думаю, какой ногой мне играть – левой или правой. Если есть момент, я действую по ситуации".

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама