"Бюджет "Динамо" – половина зарплаты Роналду": что Луческу ждет от матча с "Ювентусом"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своих ожиданиях от матча первого тура Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса". Поединок с чемпионом Италии состоится завтра, 20 октября, на НСК "Олимпийский". Ранее Минздрав разрешил заполнить столичную арену на 30% от общей вместимости и пустить порядка 20 000 болельщиков.

"У "Ювентуса" высокий уровень. Наш бюджет – наверное, это половина зарплаты Роналду. Поэтому мы не говорим о действиях команды. Хочу ребятам дать информацию о качествах игроков в индивидуальном плане, чтобы знали досконально каждого из них. А потом, чтобы через командные действия могли им противостоять и сыграть с ними на равных и даже лучше. Завтра нужно внимательно следить за Бонуччи при стандартах. Я хочу, чтобы мы сыграли с "Ювентусом" так же качественно, как и "Шахтер" в свое время", – рассказал на пресс-конференции Луческу.

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Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Также румынский специалист ответил на вопрос по поводу разного опыта у него и Андреа Пирло. Так как Луческу готовит футболистов уже 30 лет, а известный итальянский полузащитник только делает свои первые шаги.

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"Мы с Пирло не то что очень часто, но время от времени общаемся. Я его поздравил, когда он стал тренером. Все-таки это мой ученик, мой игрок. Он совсем недавно начал работать и учится по ходу игр и тренировок. Но тренера судят по результату. У него все впереди. А по поводу разного опыта, мы же с ним все равно не играем. Играют команды, поэтому увидим", – сказал Луческу.

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Добавим, что 20 октября болельщики на НСК "Олимпийский" не увидят Роналду – "Ювентус" прилетит в Киев без Криштиану из-за положительного теста футболиста на коронавирус.

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