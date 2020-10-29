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Команда Реброва превзошла "Динамо" по основным статистическим показателям

29 октября, 00:52

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

"Ференцварош" чуть больше владел мячом и чуть чаще бил по воротам

"Динамо" не смогло удержать победный счет в поединке второго тура Лиги чемпионов. В Будапеште киевляне вели 2:0 после первого тайма, но во втором получили два мяча в свои ворота. Итог – ничья 2:2.

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Доигрывали наши футболисты поединок в меньшинстве. Капитан Сергей Сидорчук был удален в конце второго тайма, после чего "Динамо" и пропустило второй гол. Видео голов матча "Френцварош" – "Динамо" 2:2.

Хозяева превзошли киевлян во владении мячом, в количестве ударов по воротам, в угловых и в точности передач.

Статистика матча "Ференцварош" – "Динамо":

  • 51% – 49% владение мячом
  • 14:7 удары в сторону ворот
  • 4:3 удары в створ ворот
  • 5:3 угловые
  • 2:0 положения "вне игры"
  • 14:11 нарушения правил
  • 5:3 желтые карточки
  • 526:516 всего передач
  • 454:438 точные передачи
  • 87% – 86% точность передач
  • 39:41 перспективные атаки
  • 114.5 км – 114.4 км дистанция всех футболистов

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Видео голов матча "Ференцварош" – "Динамо" 2:2

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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статистика Лига чемпионов Динамо Киев Ференцварош

Источник: Сегодня|Спорт

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