Команда Реброва превзошла "Динамо" по основным статистическим показателям

"Динамо" не смогло удержать победный счет в поединке второго тура Лиги чемпионов. В Будапеште киевляне вели 2:0 после первого тайма, но во втором получили два мяча в свои ворота. Итог – ничья 2:2.
Доигрывали наши футболисты поединок в меньшинстве. Капитан Сергей Сидорчук был удален в конце второго тайма, после чего "Динамо" и пропустило второй гол. Видео голов матча "Френцварош" – "Динамо" 2:2.
Хозяева превзошли киевлян во владении мячом, в количестве ударов по воротам, в угловых и в точности передач.
Статистика матча "Ференцварош" – "Динамо":
- 51% – 49% владение мячом
- 14:7 удары в сторону ворот
- 4:3 удары в створ ворот
- 5:3 угловые
- 2:0 положения "вне игры"
- 14:11 нарушения правил
- 5:3 желтые карточки
- 526:516 всего передач
- 454:438 точные передачи
- 87% – 86% точность передач
- 39:41 перспективные атаки
- 114.5 км – 114.4 км дистанция всех футболистов
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Видео голов матча "Ференцварош" – "Динамо" 2:2
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