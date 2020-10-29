Команда Реброва превзошла "Динамо" по основным статистическим показателям

"Ференцварош" чуть больше владел мячом и чуть чаще бил по воротам

"Динамо" не смогло удержать победный счет в поединке второго тура Лиги чемпионов. В Будапеште киевляне вели 2:0 после первого тайма, но во втором получили два мяча в свои ворота. Итог – ничья 2:2.

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Доигрывали наши футболисты поединок в меньшинстве. Капитан Сергей Сидорчук был удален в конце второго тайма, после чего "Динамо" и пропустило второй гол. Видео голов матча "Френцварош" – "Динамо" 2:2.

Хозяева превзошли киевлян во владении мячом, в количестве ударов по воротам, в угловых и в точности передач.

Статистика матча "Ференцварош" – "Динамо":

51% – 49% владение мячом

14:7 удары в сторону ворот

4:3 удары в створ ворот

5:3 угловые

2:0 положения "вне игры"

14:11 нарушения правил

5:3 желтые карточки

526:516 всего передач

454:438 точные передачи

87% – 86% точность передач

39:41 перспективные атаки

114.5 км – 114.4 км дистанция всех футболистов

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Видео голов матча "Ференцварош" – "Динамо" 2:2

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