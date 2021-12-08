7 декабря 21:59 Трансляция
Шахтер 1
Шериф 1
7 декабря 22:00 Трансляция
Милан 1
Ливерпуль 2
7 декабря 22:00 Трансляция
Порту 1
Атлетико 3
7 декабря 22:00 Трансляция
Боруссия Д 5
Бешикташ 0
7 декабря 22:00 Трансляция
Аякс 4
Спортинг 2
7 декабря 22:00 Трансляция
Реал 2
Интер 0
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
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Лига чемпионов 2021/2022

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Финиш для Динамо: расписание и результаты матчей Лиги чемпионов 8 декабря

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
8 декабря, 09:28
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В среду, 8 декабря, завершится групповой этап Лиги чемпионов. Сегодня будут разыграны оставшиеся четыре путевки в 1/8 финала турнира, а Динамо попрощается с еврокубками
Динамо досрочно вылетело из еврокубков
Динамо досрочно вылетело из еврокубков / Фото: REUTERS

Динамо потеряло шансы на выход из группы, поэтому матч против Бенфики уже ничего не решает. Смотреть Бенфика – Динамо можно на нашем сайте.

Читайте также: 12 из 16! Кто уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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Зато очень интересная ситуация сложилась в группе G – там на выход в плей-офф Лиги чемпионов претендуют все четыре команды!

Группа H

  • 19:45 Зенит – Челси
  • 19:45 Ювентус – Мальме

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Челси Челси Чел
5
4
0
1
10
1
9
12
Забитые 10
Пропущеные 1
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В П В
2
Ювентус Ювентус Юве
5
4
0
1
9
6
3
12
Забитые 9
Пропущеные 6
Разница 3
Результаты последних матчей: П В В В В
3
Зенит Зенит Зен
5
1
1
3
7
7
0
4
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П В П
4
Мальме Мальме Мал
5
0
1
4
1
13
-12
1
Забитые 1
Пропущеные 13
Разница -12
Результаты последних матчей: Н П П П П

Группа E

  • 22:00 Бавария – Барселона
  • 22:00 Бенфика – Динамо

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
5
5
0
0
19
3
16
15
Забитые 19
Пропущеные 3
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Барселона Барселона Бар
5
2
1
2
2
6
-4
7
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В В П П
3
Бенфика Бенфика Бен
5
1
2
2
5
9
-4
5
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
5
0
1
4
1
9
-8
1
Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П П Н

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Группа F

  • 22:00 Аталанта – Вильярреал
  • 22:00 Манчестер Юнайтед – Янг Бойз

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
5
3
1
1
10
7
3
10
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н В В П
2
Вильярреал Вильярреал Вил
5
2
1
2
9
7
2
7
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: П В В П Н
3
Аталанта Аталанта Ата
5
1
3
1
10
10
0
6
Забитые 10
Пропущеные 10
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н П В Н
4
Янг Бойз Янг Бойз Янг
5
1
1
3
6
11
-5
4
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: Н П П П В

Группа G

  • 22:00 Вольфсбург – Лилль
  • 22:00 Зальцбург – Севилья

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Лилль Лилль Лил
5
2
2
1
4
3
1
8
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В В Н П Н
2
Зальцбург Зальцбург Зал
5
2
1
2
7
6
1
7
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница 1
Результаты последних матчей: П П В В Н
3
Севилья Севилья Сев
5
1
3
1
5
4
1
6
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: В П Н Н Н
4
Вольфсбург Вольфсбург Вол
5
1
2
2
4
7
-3
5
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3
Результаты последних матчей: П В П Н Н

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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Бавария

Сегодня

22:00

Барселона

1.61

4.90

4.70

Бенфика

Сегодня

22:00

Динамо

1.31

5.60

11.00

Заря

Завтра

19:45

Буде-Глимт

3.75

3.85

1.90
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
17
32:17
37
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
17
18:39
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
8
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Пятница, 10 декабря
17:00
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19:30
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