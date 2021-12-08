12 из 16! Кто уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник, 7 декабря, состоялись заключительные матчи групповой стадии Лиги чемпионов в квартетах A, B, C и D. В частности, Шахтер сыграл вничью с Шерифом.
После них определились 12 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф сыграют:
- Манчестер Сити (Англия)
- Ливерпуль (Англия)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Челси (Англия)
- Атлетико (Испания)
- Реал (Испания)
- Интер (Италия)
- Ювентус (Италия)
- Бавария (Германия)
- ПСЖ (Франция)
- Аякс (Нидерланды)
- Спортинг (Португалия).
Сегодня определятся еще четыре клуба, которые выйдут 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Жеребьевка этой стадии турнира состоится 13 декабря в Ньоне (Швейцария).
Увы, Шахтер и Динамо не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне последний матч в группе сыграют в гостях с Бенфикой.