12 из 16! Кто уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня еще четыре клуба попадут в 1/8 финала, а жеребьевка этой стадии турнира пройдет 13 декабря без украинских команд

Реал и Интер остались в ЛЧ / Фото: Reuters

Во вторник, 7 декабря, состоялись заключительные матчи групповой стадии Лиги чемпионов в квартетах A, B, C и D. В частности, Шахтер сыграл вничью с Шерифом.

После них определились 12 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф сыграют:

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Манчестер Сити (Англия)

Ливерпуль (Англия)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Челси (Англия)

Атлетико (Испания)

Реал (Испания)

Интер (Италия)

Ювентус (Италия)

Бавария (Германия)

ПСЖ (Франция)

Аякс (Нидерланды)

Спортинг (Португалия).

Сегодня определятся еще четыре клуба, которые выйдут 1/8 финала Лиги чемпионов.

Жеребьевка этой стадии турнира состоится 13 декабря в Ньоне (Швейцария).

Увы, Шахтер и Динамо не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне последний матч в группе сыграют в гостях с Бенфикой.