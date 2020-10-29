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"Ференцварош" почувствовал кровь": вратарь "Динамо" назвал ключевой эпизод матча

29 октября, 01:43

Елена Павлова Елена Павлова

Денис Бойко отметил, что у киевлян поначалу все получалось в Будапеште

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко, который заменил зараженного COVID-19 Бущана, прокомментировал ничью во 2-м туре Лиги чемпионов против "Ференцвароша" – 2:2. Подопечные Мирчи Луческу после первого тайма вели с разницей в два мяча, но просели под давлением венгров и доигрывали в меньшинстве.

"Хотелось победить. Игра давалась, получалась. Первый тайм выиграли 2:0. По ходу матча все шло хорошо. Но первый пропущенный мяч – мы немного сели ниже. После первого забитого "Ференцварош" почувствовал кровь, начал больше атаковать. Им терять уже было нечего. Они пошли большими силами вперед. Это один из ключевых моментов в матче. Не скажу, что 2:2 – хороший результат для нас, если судить по ходу поединка", – сказал Бойко "Футбол 1/2/3".

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Денис Бойко

Денис Бойко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

32-летний украинский вратарь отметил, что команда выполняла установку тренера, играла правильно и хорошо: "Не скажу, что "Ференцварош" как-то изменил свою игру в начале второго тайма. Этот первый пропущенный гол повлиял на их игру, и на нашу. После этого все изменилось. Нужно разобрать гол Нгуена. Разберем ошибки с тренерским штабом и будем двигаться дальше".

Франк Боли забивает в ворота "Динамо"
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Франк Боли забивает в ворота "Динамо" / Фото: Reuters

После второго тура "Динамо" с двумя очками занимает третье место в группе G вслед за "Барселоной" (6 очков) и "Ювентусом" (3). "Ференцварош", который героически пробился сквозь квалификацию Лиги чемпионов, пока на последнем месте с одним баллом.

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Третий тур группового этапа в квартете G пройдет 4 ноября. "Динамо" отправится в Испанию к "Барселоне", а "Ференцварош" примет у себя "Ювентус" и каким-то чудом попытается еще набрать очки.

Смотрите обзор матча "Ференцварош" – "Динамо"

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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