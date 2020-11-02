"Динамо" определилось с программой полета "спартанцев" в Барселону

Киевская команда сыграет в Лиге чемпионов в среду поздно вечером

Послезавтра "Динамо" сыграет третий матч группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу попробуют противостоять "Барселоне" на знаменитой арене "Камп Ноу". Даже в основном составе динамовцам пришлось бы в Испании непросто. А тут еще накануне стало известно, что девять игроков "Динамо" подхватили коронавирус.

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Так что постоять за честь клуба придется некоторым вчерашним дублерам. Возможно, чтобы футболисты лучше подготовились к игре, команда решила вылететь в Каталонию заранее. Из Украины самолет отправится около 15:00, сообщил Telegram-канал "Динамо Киев Inside". При этом оставшихся в строю назвали "спартанцами". Вернется коллектив в Украину на следующий день – в четверг, переночевав в гостинице.

Напомним, из-за коронавируса "Динамо" в поединке с "Барсой" точно не помогут: вратари Денис Бойко и Григорий Бущан, защитники Александр Караваев и Виталий Миколенко, полузащитники Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко.

Сегодня Цыганкова назвали героем тура в Украине.

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Смотрите, как "Динамо" сражалось с "Ювентусом" в первом туре Лиги чемпионов:

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