Перед матчем с "Барселоной" Цыганкова назвали героем тура в Украине

Сегодня украинская Премьер-лига определила лучшего футболиста 8-го тура. По мнению большинства экспертов, им стал 22-летний вингер "Динамо" Виктор Цыганков. Напомним, в субботу "Динамо" добыло волевую победу над "Днепром-1", а Цыганков забил решающий мяч.

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Интересно, что Виктор обошел легендарного полузащитника клуба – белоруса Валентина Белькевича – по голам. Теперь на его счету 52 забитых мяча в 113 матчах.

В экспертный совет входят УПЛ: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачов, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский. В голосовании Цыганков набрал четыре балла, представители "Львова" – вратарь Орест Костик и форвард Назарий Сыч – по два, бразильский "горняк" Тайсон – один.

Накануне "Львов" без тренера обыграл "Ворсклу", отбив пенальти на 97-й минуте.

На этой неделе "Динамо" ждут два сложных матча. В среду киевляне сыграют с "Барселоной" в Лиге чемпионов, а в воскресенье примут на "Олимпийском" донецкий "Шахтер".

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Смотрите, как Виктор забивал в чемпионате Украины "Олимпику":

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