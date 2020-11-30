"Даже лошади должны отдыхать", но Каштру с "Шахтером" хочет победить "Реал"

Во вторник "Шахтер" примет "Реал" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня тренеры соперников провели пресс-конференции. Первым высказался Зинедин Зидан – о матче "Шахтер" – "Реал": "Завтрашняя игра будет для нас финалом".

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Чуть позже своими мыслями поделился и наставник "горняков" Луиш Каштру:

"Не существует связи с нашим предыдущим матчем с "Реалом". Конечно, эта игра будет решающей для обеих команд. В первой встрече "Реал" нас недооценил, но теперь знает наши возможности. Несмотря на все сложности, мы хотим победить и продолжить выступление в Лиге чемпионов. Нужно хорошо сыграть в обороне и не дать "Реалу" проявить его сильные стороны".

Также португальский специалист пожаловался на трудные условия работы во время пандемии:

"Все, что раньше выглядело ненормальным, теперь воспринимается как должное. Из-за коронавируса многие команды нестабильны. Посмотрите на "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "ПСЖ", "Реал". У нас не было отпуска, межсезонья, сборов. Мы стали не тренерами, а менеджерами по реагированию. Даже лошади перед забегом должны отдыхать... Коронавирус все изменил".

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Смотрите, как "Шахтер" уступил "Боруссии" в Германии в предыдущем туре:

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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