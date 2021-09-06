Битва Шахтера с чемпионами Италии в Киеве: где и как купить билет

В конце сентября Шахтер сыграет свой первый домашний матч группового этапа Лиги чемпионов нового сезона. Поединок пройдет в Киеве 28 сентября (начало в 19:45).
Сегодня билеты на матч поступили в свободную продажу.
Что это значит? Ранее, с 2 до 5 сентября включительно, билеты могли купить лишь владельцы абонементов и подписчики Shakhtar Club. Теперь же это может сделать любой желающий.
Где купить билеты
Приобрести тикеты на матч Шахтер – Интер можно онлайн на официальном сайте Шахтера, на сайтах-партнерах клуба и в кассах стадиона "Олимпийский".
Все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (таким может быть на выбор: оригинал действующего украинского паспорта, действующего заграничного паспорта, действующего водительского удостоверения, "Дія").
Какая цена билетов
В сезоне-2021/22 продолжает действовать система динамических цен. В день игры стоимость билетов будет выше.
- Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен;
- SkyUp Club: 800 гривен;
- The Club (снек-меню): 1500/2000 гривен;
- The Lounge (с пакетом гостеприимства): 5000 гривен;
- Sky Box: 13 000–15 000 гривен.