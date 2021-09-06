Битва Шахтаря з чемпіонами Італії в Києві: де і як купити квиток

В кінці вересня Шахтар зіграє свій перший домашній матч групового етапу Ліги чемпіонів нового сезону. Поєдинок відбудеться в Києві 28 вересня (початок о 19:45).
Сьогодні квитки на матч надійшли у вільний продаж.
Що це означає? Раніше, з 2 до 5 вересня включно, квитки могли купити лише власники абонементів і підписники Shakhtar Club. Тепер це може зробити будь-хто.
Де купити квитки
Придбати тікети на матч Шахтар – Інтер можна онлайн на офіційному сайті Шахтаря, на сайтах-партнерах клубу і в касах стадіону "Олімпійський".
Всі квитки – іменні. При проходженні вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати при собі документ, що засвідчує особу (таким може бути на вибір: оригінал чинного українського паспорта, дійсного закордонного паспорта, чинного водійського посвідчення, "Дія").
Яка ціна квитків
У сезоні-2021/22 продовжує діяти система динамічних цін. У день гри вартість квитків буде вищою.
- Standard: 150, 200, 300, 400, 500 і 600 гривень;
- SkyUp Club: 800 гривень;
- The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривень;
- The Lounge (з пакетом гостинності): 5 000 гривень;
- Sky Box: 13 000 – 15 000 гривень.