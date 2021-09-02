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Шахтер сыграет с Интером в Киеве: сколько стоят билеты и как их купить

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
2 сентября, 14:45
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Билеты на матч Лиги чемпионов на Олимпийском поступили в продажу по цене от 150 гривен. В день игры стоимость будет выше
Шахтер сыграет с Черноморцем
Шахтер сыграет с Черноморцем / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

15 сентября Шахтер стартует в Лиге чемпионов выездным поединком с Шерифом. А первый домашний матч пройдет 28 сентября – во втором туре. Он состоится в Киеве на "Олимпийском" (начало в 19:45).

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Сегодня билеты на игру поступили в продажу.

Традиционно, Шахтер реализует билеты на Лигу чемпионов в несколько этапов. Приоритетное право приобретения традиционно у самых преданных болельщиков "оранжево-черных".

1-й этап (2 сентября). Купить билеты на игру с Интером могут владельцы абонементов сезона-2021/22. Для них действует специальная скидка – 20% от стоимости билета в свободной продаже (4 билета в руки). Для всех желающих продажа абонементов на 8 матчей еще доступна в мобильном приложении FC Shakhtar.

Также на этом этапе приоритетная возможность приобретения – у подписчиков Shakhtar Club. Каждый пользователь сервиса получит доступ к покупке в своем мобильном приложении. Для подписчиков специальная скидка – 10% от стоимости билета в свободной продаже (4 билета в руки).

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Все приоритетные группы болельщиков получат свой промокод в СМС-сообщении.

2-й этап (с 6 сентября). Свободная продажа на матч Шахтер – Интер.

Читайте также: Соперники Шахтера по группе Лиги чемпионов

Какая цена билетов

В сезоне-2021/22 продолжает действовать система динамических цен. В день игры стоимость билетов будет выше.

  • Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен;
  • SkyUp Club: 800 гривен;
  • The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривен;
  • The Lounge (с пакетом гостеприимства): 5 000 гривен;
  • Sky Box: 13 000–15 000 гривен.

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Приобрести билеты на матч Шахтер – Интер можно онлайн на официальном сайте Шахтера, на сайтах-партнерах клуба и в кассах НСК "Олимпийский" (с 6 сентября).

Все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (таким может быть на выбор: оригинал действующего украинского паспорта, действующего заграничного паспорта, действующего водительского удостоверения, "Дія").

Несмотря на зеленую зону, в которой находится Киев, напоминаем, что продолжает действовать масочный режим:

  • при проведении массовых мероприятий в зеленых зонах, как в помещениях, так и под открытым небом, все участники и сотрудники должны носить маски;
  • масочного режима при проведении массовых мероприятий в зеленых зонах можно избежать в случае допуска всех зрителей и сотрудников с отрицательным результатом тестирования либо с документом, подтверждающим полную вакцинацию.

Напомним, Шахтер пробился в групповой этап через квалификационные матчи. Сначала "горняки" одолели бельгийский Генк, а затем оказались сильнее французского Монако.

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