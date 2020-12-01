"Атлетико" – "Бавария": онлайн матча лидеров группы А Лиги чемпионов

Встреча начнется в испанской столице в 22:00 по киевскому времени во вторник

В первый день зимы открывается пятый тур самого престижного клубного турнира планеты. Узнавайте расписание, трансляции и результаты вторника в Лиге чемпионов. В группе А в Мадриде встречаются лидеры – "Атлетико" и "Бавария". Начало – в 22:00. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео интересных моментов.

"Атлетико" – "Бавария"

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Турнирные расклады. Мюнхенцы уверенно выиграли четыре стартовых матча и обеспечили себе не только выход в плей-офф, но и первое место в квартете. Так что, вероятно, Ханс-Дитер Флик поэкспериментирует с составом. А вот "Атлетико" нужно добывать очки, чтобы отрываться от "Локомотива". Да и за разгром в Германии 0:4 парням аргентинского тренера Диего Симеоне наверняка хочется поквитаться.

Прогнозы. Букмекерские конторы, видимо, принимая во внимания мотивацию команд, предпочтение отдают "Атлетико" (коэфф. – 2.00). На победу "Баварии" (3.70) и ничью (3.80) можно поставить практически с одинаковым коэффициентом. В игре забьют, скорее всего, два или три мяча. Самые вероятные счета – 1:1 (коэф. – 7.50), 2:1 (8.60) и 1:0 (9.00).

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет "Футбол 3". Прямая трансляция начнется в 21:50. Также встречу можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

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Читайте о том, что УЕФА назвал 50 лучших футболистов года: каждый пятый – из "Баварии".

Вспомним, как "Бавария" разгромила "Атлетико" на своем поле в октябре:

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