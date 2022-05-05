В Мелитополе оккупанты хотели открыть ледовую арену, но не удалось

Фашисты пытаются создать картинку нормальной жизни в оккупированном городе Запорожской области

Вадим Гутцайт рассказал о попытках оккупантов открыть ледовую арену в Мелитополе

Полномасштабная война против России длится уже более двух месяцев. Фашисты устраивают геноцид на нашей территории, обстреливая ракетами города, а также пытаются оккупировать побольше регионов.

Одним из временно оккупированных городов страны является Мелитополь в Запорожской области. Путинские солдаты даже выкрали мэра города Ивана Федорова, однако позже он был освобожден из плена.

Реклама

Также в Мелитополе пострадала ледовая арена, которую фашисты захотели вновь заставить работать "для красивой картинки". Об этом в интервью XSport сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Мы всегда на связи с мэром Мелитополя Иваном Федоровым. Мы общаемся касательно этой арены. Оккупанты пытались открыть ее, чтобы она начала работать. Но она не начала. Федоров – профессиональный человек, с которым мы за 8 месяцев построили хоккейную арену. Но, к сожалению, сейчас город оккупирован. Мы надеемся, что со временем он будет украинским и наши дети будут тренироваться на этой прекрасной арене".

Отметим, что одним из самых пострадавших городов в плане спортивной инфраструктуры является Чернигов. Фашисты трижды обстреливали стадион имени Гагарина, а также уничтожили лыжную базу сборной Украины.