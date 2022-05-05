У Мелітополі окупанти хотіли відкрити льодову арену, але не вдалося

Фашисти намагаються створити картинку нормального життя в окупованому місті Запорізької області

Вадим Гутцайт розповів про спроби окупантів відкрити льодову арену у Мелітополі

Повномасштабна війна проти Росії триває вже понад два місяці. Фашисти влаштовують геноцид на нашій території, обстрілюючи ракетами міста, а також намагаються окупувати більше регіонів.

Одним із тимчасово окупованих міст країни є Мелітополь у Запорізькій області. Путінські солдати навіть викрали мера міста Івана Федорова, Однак пізніше він був звільнений з полону.

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Також у Мелітополі постраждала льодова арена, яку фашисти захотіли знову змусити працювати "для красивої картинки". Про це в інтерв'ю XSport повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Ми завжди на зв'язку з мером Мелітополя Іваном Федоровим. Ми спілкуємося щодо цієї арени. Окупанти намагалися відкрити її, щоб вона почала працювати. Але вона не почала. Федоров – професійна людина, з якою ми за 8 місяців збудували хокейну арену. Але, на жаль, зараз місто окуповане. Ми сподіваємося, що згодом вона буде українською і наші діти тренуватимуться на цій чудовій арені".

Зазначимо, що одним із найбільш постраждалих міст у плані спортивної інфраструктури є Чернігів. Фашисти тричі обстрілювали стадіон імені Гагаріна, а також знищили лижну базу збірної України.