"Сокол" и "Донбасс" добыли победы в чемпионате Украины, "Кременчуг" играл овертайм

Двумя победами гостей завершился в четверг очередной тур Украинской хоккейной лиги. Киевский "Сокол" добыл волевую победу в Мариуполе – 4:2. Поразительно, что в первом периоде подопечные Олега Шафаренко отыгрались через пять секунд (!) после пропущенной шайбы. А во втором и третьем периодах смогли доказать свое преимущество в классе.

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На днях массовой дракой и волевой победой завершилось киевское дерби в хоккее.

А самый напряженный и непредсказуемый матч тура прошел в в Херсоне. Местный "Днепр" пропустил три шайбы подряд от чемпионов из Кременчуга. Но в третьем периоде сумел сравнять счет и перевести игру в овертайм. Правда, там уже команда из Полтавской области вырвала победу – 4:3.

Также в этом туре "Донбасс" разгромил "Ледяных волков" (6:2), а "Краматорск" разобрался с "Белым барсом" в Белой Церкви – 5:2. "Донбасс" продолжает удерживать перевес над "Соколом" в семь очков, а вот "Кременчуг" отстал на один балл.

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