Спортивный календарь на праздники: за чем следить болельщику

Соревнований будет очень много

С пятницы в Украине стартует большой марафон праздников. Но болельщики останутся в тонусе. Спорта будет много.

Реклама

Мы уже советовали спортивные сериалы 2020 года. Теперь расскажем о всех топовых соревнованиях, которые пройдут от католического до православного Рождества.

Спортивный календарь на праздники

25.12 – 5.01. Хоккей, чемпионат мира (U 20)

Турнир состоится в Эдмонтоне (Канада). Десять сборных будут поделены на две группы. Сыграют круговой турнир, далее плей-офф со стадии четвертьфинала.

Трансляция: XSport.

26.12. Хоккей, УХЛ

"Днепр" – "Сокол" (13:00)

Трансляция: XSport.ua.

Реклама

"Мариуполь" – "Кременчук" (17:00)

Трансляция: XSport.

26-27.12. Футбол, 15-й тур чемпионата Англии

Матчи лидеров: "Лестер" – "МЮ" (26.12, 14:30), "Ливерпуль" – "Вест Бромвич" (27.12, 19:30)...

Трансляция: "Сетанта".

27.12. Хоккей, УХЛ

"Краматорск" – "Ледяные Волки" (13:00)

Трансляция: XSport.ua.

"Донбасс" – "Белый Барс" (17:00)

Трансляция: XSport.ua.

28-30.12. Футбол, 16-й тур чемпионата Англии

Реклама

Матчи лидеров: "Кристал Пэлас" – "Лестер" (28.12, 17:00), "МЮ" – "Вулверхэмптон" (29.12, 22:00), "Ньюкасл" – "Ливерпуль" (30.12, 22:00)...

Трансляция: "Сетанта".

29.12. Хоккей, УХЛ

"Донбасс" – "Сокол" (13:00)

Трансляция: XSport.

"Днепр" – "Ледяные Волки" (15:00)

Трансляция: XSport.ua.

"Мариуполь" – "Белый Барс" (17:00)

Трансляция: XSport.ua.

Реклама

"Кременчук" – "Краматорск" (18:45)

Трансляция: XSport.ua.

29-31.12. Футбол, 16-й тур чемпионата Испании

Матчи лидеров: "Барселона" – "Эйбар" (29.12, 20:15), "Атлетико" – "Хетафе" (30.12, 20:15), "Эльче" – "Реал" (30.12, 22:30), "Атлетик" – "Реал Сосьедад" (31.12, 15:00)...

Трансляция: Megogo.

2.01. Футбол, 17-й тур чемпионата Англии

Матчи лидеров: "Саутгемптон" – "Ливерпуль", "Ньюкасл" – "Лестер", "МЮ" – "Астон Вилла"...

Трансляция: "Сетанта".

2-3.01. Футбол, 14-й тур чемпионата Германии

Матчи лидеров: "Айнтрахт" – "Байер" (2.01, 16:30), "Штутгарт" – "Лейпциг" (2.01, 21:30), "Бавария" – "Майнц" (3.01, 19:00)...

Трансляция: Megogo.

2-4.01. Футбол, 17-й тур чемпионата Испании

Матчи лидеров: "Реал" – "Сельта" (2.01, 22:00), "Алавес" – "Атлетико" (3.01, 17:15), "Реал Сосьедад" – "Осасуна" (3.01, 19:30), "Уэска" – "Барселона" (3.01, 22:00)...

Трансляция: Megogo.

3.01. Футбол, перенесенный матч 9-го тура чемпионата Франции

"Марсель" – "Ланс"

Трансляция: "Футбол".

3.01. Футбол, 16-й тур чемпионата Италии

Матчи лидеров: "Беневенто" – "Милан", "Интер" – "Кротоне", "Кальяри" – "Наполи", "Ювентус" – "Удинезе"...

Трансляция: "Футбол".

5.01. Хоккей, УХЛ

"Донбасс" – "Краматорск" (18:00)

Трансляция: XSport.ua.

В тренде Тело Марадоны задумали выкопать и поместить в мавзолей спустя три недели после смерти

"Кременчук" – "Сокол" (18:45)

Трансляция: XSport.ua.

6-13.01. Теннис, турнир WTA в Абу-Даби

Теннис, турнир WTA в Абу-Даби 6.01. Хоккей, УХЛ

"Белый Барс" – "Ледяные Волки" (18:00)

Трансляция: XSport.ua.

"Мариуполь" – "Днепр" (18:45)

Трансляция: XSport.ua.

6.01. Футбол, 18-й тур чемпионата Франции

Матчи лидеров: "Лилль" – "Анже", "Лион" – "Ланс", "Сент-Этьен" – "ПСЖ"...

Трансляция: "Футбол".

6.01. Футбол, 17-й тур чемпионата Италии.

Матчи лидеров: "Милан" – "Ювентус", "Сампдория" – "Интер", "Наполи" – "Специя"...

Трансляция: "Футбол".

6.01. Футбол, перенесенный матч 2-го тура чемпионата Испании

"Атлетик" – "Барселона"

Трансляция: Megogo.

8-10.01. Биатлон, Кубок мира

Спринт, женщины (8.01, 12:30)

Спринт, мужчины (8.01, 15:15)

Гонка преследования, женщины (9.01, 13:45)

Гонка преследования, мужчины (9.01, 15:45)

Смешанная эстафета (10.01, 12:30)

Одиночный микст (10.01, 15:40)

Трансляция: UA:Перший

9.01. Хоккей, УХЛ

"Днепр" – "Белый Барс" (14:00)

Трансляция: XSport.ua.

"Донбасс" – "Кременчук" (17:00)

Трансляция: XSport.

9.01. Футбол, 19-й тур чемпионата Франции

Матчи лидеров: "Ним" – "Лилль", "Ренн" – "Лион", "ПСЖ" – "Брест"...

Трансляция: "Футбол".

9.01. Футбол, 15-й тур чемпионата Германии

Матчи лидеров: "Боруссия" М – "Бавария", "Байер" – "Вердер", "Лейпциг" – "Боруссия" Д...

Трансляция: Megogo.

10.01. Хоккей, УХЛ

"Мариуполь" – "Ледяные Волки" (14:00)

Трансляция: XSport.ua.

"Краматорск" – "Сокол" (17:00)

Трансляция: XSport.ua.

10.01. Футбол, 17-й тур чемпионата Италии

Матчи лидеров: "Милан" – "Торино", "Рома" – "Интер", "Удинезе" – "Наполи", "Ювентус" – "Сассуоло"...

Трансляция: "Футбол".

10.01. 18-й тур чемпионата Испании

Матчи лидеров: "Осасуна" – "Реал", "Атлетико" – "Атлетик", "Севилья" – "Реал Сосьедад", "Гранада" – "Барселона"...

Трансляция: Megogo.

*- в футбольных чемпионатах в некоторых случаях указаны только базовые дни туров, также пока нет расписания трансляций на ТВ.

Ранее мы предлагали читателям узнать украинских спортсменов в масках: пройдите наш квиз!

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама