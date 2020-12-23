Спортивный календарь на праздники: за чем следить болельщику

С пятницы в Украине стартует большой марафон праздников. Но болельщики останутся в тонусе. Спорта будет много.
Мы уже советовали спортивные сериалы 2020 года. Теперь расскажем о всех топовых соревнованиях, которые пройдут от католического до православного Рождества.
Спортивный календарь на праздники
- 25.12 – 5.01. Хоккей, чемпионат мира (U 20)
Турнир состоится в Эдмонтоне (Канада). Десять сборных будут поделены на две группы. Сыграют круговой турнир, далее плей-офф со стадии четвертьфинала.
Трансляция: XSport.
- 26.12. Хоккей, УХЛ
"Днепр" – "Сокол" (13:00)
Трансляция: XSport.ua.
"Мариуполь" – "Кременчук" (17:00)
Трансляция: XSport.
- 26-27.12. Футбол, 15-й тур чемпионата Англии
Матчи лидеров: "Лестер" – "МЮ" (26.12, 14:30), "Ливерпуль" – "Вест Бромвич" (27.12, 19:30)...
Трансляция: "Сетанта".
- 27.12. Хоккей, УХЛ
"Краматорск" – "Ледяные Волки" (13:00)
Трансляция: XSport.ua.
"Донбасс" – "Белый Барс" (17:00)
Трансляция: XSport.ua.
- 28-30.12. Футбол, 16-й тур чемпионата Англии
Матчи лидеров: "Кристал Пэлас" – "Лестер" (28.12, 17:00), "МЮ" – "Вулверхэмптон" (29.12, 22:00), "Ньюкасл" – "Ливерпуль" (30.12, 22:00)...
Трансляция: "Сетанта".
- 29.12. Хоккей, УХЛ
"Донбасс" – "Сокол" (13:00)
Трансляция: XSport.
"Днепр" – "Ледяные Волки" (15:00)
Трансляция: XSport.ua.
"Мариуполь" – "Белый Барс" (17:00)
Трансляция: XSport.ua.
"Кременчук" – "Краматорск" (18:45)
Трансляция: XSport.ua.
- 29-31.12. Футбол, 16-й тур чемпионата Испании
Матчи лидеров: "Барселона" – "Эйбар" (29.12, 20:15), "Атлетико" – "Хетафе" (30.12, 20:15), "Эльче" – "Реал" (30.12, 22:30), "Атлетик" – "Реал Сосьедад" (31.12, 15:00)...
Трансляция: Megogo.
- 2.01. Футбол, 17-й тур чемпионата Англии
Матчи лидеров: "Саутгемптон" – "Ливерпуль", "Ньюкасл" – "Лестер", "МЮ" – "Астон Вилла"...
Трансляция: "Сетанта".
- 2-3.01. Футбол, 14-й тур чемпионата Германии
Матчи лидеров: "Айнтрахт" – "Байер" (2.01, 16:30), "Штутгарт" – "Лейпциг" (2.01, 21:30), "Бавария" – "Майнц" (3.01, 19:00)...
Трансляция: Megogo.
- 2-4.01. Футбол, 17-й тур чемпионата Испании
Матчи лидеров: "Реал" – "Сельта" (2.01, 22:00), "Алавес" – "Атлетико" (3.01, 17:15), "Реал Сосьедад" – "Осасуна" (3.01, 19:30), "Уэска" – "Барселона" (3.01, 22:00)...
Трансляция: Megogo.
- 3.01. Футбол, перенесенный матч 9-го тура чемпионата Франции
"Марсель" – "Ланс"
Трансляция: "Футбол".
- 3.01. Футбол, 16-й тур чемпионата Италии
Матчи лидеров: "Беневенто" – "Милан", "Интер" – "Кротоне", "Кальяри" – "Наполи", "Ювентус" – "Удинезе"...
Трансляция: "Футбол".
- 5.01. Хоккей, УХЛ
"Донбасс" – "Краматорск" (18:00)
Трансляция: XSport.ua.
"Кременчук" – "Сокол" (18:45)
Трансляция: XSport.ua.
- 6-13.01. Теннис, турнир WTA в Абу-Даби
- 6.01. Хоккей, УХЛ
"Белый Барс" – "Ледяные Волки" (18:00)
Трансляция: XSport.ua.
"Мариуполь" – "Днепр" (18:45)
Трансляция: XSport.ua.
- 6.01. Футбол, 18-й тур чемпионата Франции
Матчи лидеров: "Лилль" – "Анже", "Лион" – "Ланс", "Сент-Этьен" – "ПСЖ"...
Трансляция: "Футбол".
- 6.01. Футбол, 17-й тур чемпионата Италии.
Матчи лидеров: "Милан" – "Ювентус", "Сампдория" – "Интер", "Наполи" – "Специя"...
Трансляция: "Футбол".
- 6.01. Футбол, перенесенный матч 2-го тура чемпионата Испании
"Атлетик" – "Барселона"
Трансляция: Megogo.
- 8-10.01. Биатлон, Кубок мира
Спринт, женщины (8.01, 12:30)
Спринт, мужчины (8.01, 15:15)
Гонка преследования, женщины (9.01, 13:45)
Гонка преследования, мужчины (9.01, 15:45)
Смешанная эстафета (10.01, 12:30)
Одиночный микст (10.01, 15:40)
Трансляция: UA:Перший
- 9.01. Хоккей, УХЛ
"Днепр" – "Белый Барс" (14:00)
Трансляция: XSport.ua.
"Донбасс" – "Кременчук" (17:00)
Трансляция: XSport.
- 9.01. Футбол, 19-й тур чемпионата Франции
Матчи лидеров: "Ним" – "Лилль", "Ренн" – "Лион", "ПСЖ" – "Брест"...
Трансляция: "Футбол".
- 9.01. Футбол, 15-й тур чемпионата Германии
Матчи лидеров: "Боруссия" М – "Бавария", "Байер" – "Вердер", "Лейпциг" – "Боруссия" Д...
Трансляция: Megogo.
- 10.01. Хоккей, УХЛ
"Мариуполь" – "Ледяные Волки" (14:00)
Трансляция: XSport.ua.
"Краматорск" – "Сокол" (17:00)
Трансляция: XSport.ua.
- 10.01. Футбол, 17-й тур чемпионата Италии
Матчи лидеров: "Милан" – "Торино", "Рома" – "Интер", "Удинезе" – "Наполи", "Ювентус" – "Сассуоло"...
Трансляция: "Футбол".
- 10.01. 18-й тур чемпионата Испании
Матчи лидеров: "Осасуна" – "Реал", "Атлетико" – "Атлетик", "Севилья" – "Реал Сосьедад", "Гранада" – "Барселона"...
Трансляция: Megogo.
*- в футбольных чемпионатах в некоторых случаях указаны только базовые дни туров, также пока нет расписания трансляций на ТВ.
Ранее мы предлагали читателям узнать украинских спортсменов в масках: пройдите наш квиз!
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