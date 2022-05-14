Словакия – Германия: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

Во втором туре мирового первенства хозяева турнира словаки сыграют с немцами. Смотрите видео трансляцию встречи на нашем сайте

Кто кого перестреляет? Словакия vs Германия / Фото: iihf.com, Коллаж: Сегодня

В субботу, 14 мая, пройдут поединки второго тура чемпионата мира по хоккею. В группе А сыграют Словакия и Германия.

Матч начнется в 20:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.

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СЛОВАКИЯ – ГЕРМАНИЯ: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, что в первом туре словаки обыграли Францию – 4:2, а немцы уступили Канаде – 3:5.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор признают силу обеих команд и считают немецких хоккеистов небольшими фаворитами встречи.

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Котировки на основное время:

Победа Германии – 2.25

Ничья – 4.10

Победа Словакии – 2.75

Коэффициент на исход матча:

Победа Германии – 1.74

Победа Словакии – 2.10

Достижения

Сборная Словакии на мировых первенствах выступает с 1994 года. За это время четырежды была на пьедестале почета. Чемпионы – 2002, серебряные призеры – 2000, 2012, бронзовые призеры – 2003.

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Лучший результат на чемпионатах мира по хоккею немецкая сборная показала в далеких 1930 и 1953 года, когда завоевала серебряные награды. Дважды сборная Германии становилась бронзовым призером турнира – в 1932 и 1934 годах.