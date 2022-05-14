Словаччина – Німеччина: пряма трансляція ЧС-2022 з хокею

У другому турі світової першості господарі турніру словаки зіграють із німцями. Дивіться відео трансляцію зустрічі на нашому сайті

Хто кого перестріляє? Словаччина vs Німеччина / Фото: iihf.com, Колаж: Сьогодні

У суботу, 14 травня, відбудуться поєдинки другого туру чемпіонату світу з хокею. У групі А зіграють Словаччина та Німеччина.

Матч розпочнеться у 20:20 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію двобою на нашому сайті.

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СЛОВАЧЧИНА – НІМЕЧЧИНА: ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Нагадаємо, що у першому турі словаки обіграли Францію – 4:2, а німці поступилися Канаді – 3:5.

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор визнають силу обох команд та вважають німецьких хокеїстів невеликими фаворитами зустрічі.

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Котирування на основний час:

Перемога Німеччини – 2.25

Нічия – 4.10

Перемога Словаччини – 2.75

Коефіцієнт на результат матчу:

Перемога Німеччини – 1.74

Перемога Словаччини – 2.10

Досягнення

Збірна Словаччини на світових першостях виступає з 1994 року. За цей час чотири рази була на п'єдесталі пошани. Чемпіони – 2002, срібні призери – 2000, 2012, бронзові призери – 2003.

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Найкращий результат на чемпіонатах світу з хокею німецька збірна показала у далеких 1930 та 1953 роках, коли здобула срібні нагороди. Двічі збірна Німеччини ставала бронзовим призером турніру – у 1932 та 1934 роках.