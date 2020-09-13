Скандал в украинском хоккее: звезды обратились к Зеленскому и требуют отставки главы ФХУ

Игроки и тренеры просят первых лиц вмешаться в развитие популярной в мире игры

Неприятная ситуация складывается в украинском хоккее. Знаменитые наши игроки обратились к президенту и премьер-министру страны с просьбой вмешаться в деятельность Федерации хоккея Украины и препятствовать избранию на четвертый срок главой организации Анатолия Брезвина. Бывшие и нынешние хоккеисты и тренеры считают, что он только тормозит развитие игры в Украине.

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На днях полуфинал Украинской хоккейной лиги приостановили из-за коронавируса.

Деятели хоккея написали открытое письмо к первым лицам государства, а также президенту НОК Сергею Бубке, рассказав, что за время правления экс-главы налоговой инспекции Брезвина сборная Украины скатилась из высшего дивизиона в аутсайдеры третьего в мировом хоккее. Тест послания приводит сайт "Главком".

От Зеленского и Шмыгаля хотят вмешательства и принятия участия в развитии хоккея. Свои подписи поставили обладатели Кубка Стэнли Руслан Федотенко и Антон Бабчук, звезды НХЛ Алексей Житник и Дмитрий Христич, а также десятки других известных в хоккее людей.

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Читайте о том, что судьям запретили вмешиваться в драки, пока хоккеист не будет лежать.

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Смотрите, как во время матча чемпионата мира Украина – Италия во Дворце спорта пели гимн:

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