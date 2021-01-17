Українська
$ 28,05
34,01
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Перепутал Россию и Беларусь: бывший парень Линдси Вонн поздравил партнера и опозорился

17 января, 09:48

Елена Павлова Елена Павлова

Канадский хоккеист отнесся к ситуации с юмором и признал свою ошибку

Белорусский нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Егор Шарангович забросил свою первую шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата с "Бостон Брюинз". После матча его активно поздравляли партнеры по команде, но бывший парень Линдси Вонн Пи-Кей Суббан почему-то решил, что Егор из России.

Реклама

Пи-Кей Суббан

Пи-Кей Суббан / Фото: Reuters

Так, в овертайме при счете 1:1 "Дьяволы" убежали в контратаку. Дэймон Сиверсон в борьбе с игроком "Бостона" отдал шикарную передачу за спину, не глядя, на Шаранговича. И белорус, выйдя один на один с Ярославом Галаком, мощно бросил мимо голкипера и принес победу своей команде всего за две секунды до конца овертайма.

Реклама

После матча защитник "дьяволов" Пи-Кей Суббан, который буквально под Новый год расстался с известной горнолыжницей Линдси Вонн, решил поздравить белорусского форварда с дебютным голом в НХЛ. Канадский защитник разместил в Instagram пост: "Мама Россия, поздравляю с первым из множества голов". Потом Суббан исправился: "Мама Беларусь, моя вина. Егор Шарангович, давай, вперед".

В тренде
Ребров стал лютейшим врагом "ДНР": отказался помогать им в "борьбе с бандеровцами"

Ранее мы писали, что на озере в горах проведут хоккейные матчи НХЛ, которые должны напомнить детство.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Беларусь НХЛ хоккеист нью-джерси Бостон Брюинз Пи-Кей Суббан
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"В шоу Лукашенко не хотят участвовать": бойкот чемпионата мира в БеларусиХоккей
Лукашенко оставили чемпионат мира по хоккею
Лукашенко оставили чемпионат мира по хоккеюХоккей
И тут в сауну вошла голая женщина: чего испугался легендарный тренер сборной СССР
И тут в сауну вошла голая женщина: чего испугался легендарный тренер сборной СССРХоккей
Российский хоккеист ударил судью клюшкой и заплатил за это слишком дорого
Российский хоккеист ударил судью клюшкой и заплатил за это слишком дорогоХоккей
Хоккеисты к Лукашенко на чемпионат мира ехать не хотят и грозят бойкотом
Хоккеисты к Лукашенко на чемпионат мира ехать не хотят и грозят бойкотомХоккей
Лукашенко заявил, что Беларусь встала с колен и проведет чемпионат мира без Латвии
Лукашенко заявил, что Беларусь встала с колен и проведет чемпионат мира без ЛатвииХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять