Замерзшее озеро в горах примет хоккейные матчи, которые должны напомнить детство

В НХЛ запланировали два поединка на льду озера Тахо

Пандемия вынудила НХЛ искать новые места для своих матчей. И вот Национальна хоккейная лига подтвердила, что в феврале под открытым небом на озере Тахо состоятся две встречи регулярного чемпионата. Ранее четыре команды НХЛ думали играть на открытом воздухе, если это позволит пустить зрителей на трибуны.

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20 февраля на льду южного берега озера состоится матч "Колорадо" и "Вегаса", а 21 февраля запланирована игра "Филадельфии" и "Бостона". Эти встречи станут для НХЛ 31-м и 32-м по счету на открытом воздухе. Напомним, что Тахо – крупнейшее горное озеро США, расположенное в районе горного хребта Сьерра-Невада на границе штатов Калифорния и Невада.

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией игры пройдут без болельщиков, но руководство лиги планирует, что в эти тяжелые времена сможет привлечь болельщиков к экранам благодаря красоте и искренности происходящего. Многие могут вспомнить свое детство и походы с родителями на уличные катки.

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Кстати, каток на озере Тахо расположен в очень красивом месте – у поля для гольфа, где уже 30 лет проходит престижный турнир American Century Championship.

Напомним, что уже много лет существует "Зимняя классика" НХЛ, когда поединок 1 января проводят на открытом воздухе.

"Даллас" и "Нэшвилл" собрали полный стадион на "Зимней классике" НХЛ / Фото: Reuters

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А самым посещаемым матчем в истории хоккея остается "классика" между "Детройтом" и "Торонто" 1 января 2014 года в Анн-Арборе на стадионе "Мичиган Стэдиум", собравшая на трибунах 105 491 зрителей. "Мэйпл Лифс" победили в серии послематчевых бросков – 3:2.

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