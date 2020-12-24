Вратарь 9 месяцев пытался выйти на пенсию, а затем вернулся к "уткам"

40-летний вратарь клуба НХЛ "Анахайм Дакс" Райан Миллер, сидя на карантине на протяжении года, пытался свыкнуться с пенсией, однако потом решил вернуться на лед и продлить контракт с американским клубом. Соглашение рассчитано на один сезон. Ранее в матче НХЛ вратарь-гигант забил "парашютом" через все поле.

"Пытался выйти на пенсию девять месяцев (спасибо коронавирусу). Решил, что еще не чувствую ее. Рад вернуться", — написал Миллер в своем Twitter.

Реклама

Райан Миллер / Фото: NHL.com

Отметим, что Райан является обладателем "Везина Трофи" 2010 года, которая вручается лучшему голкиперу сезона. Также он занимает первое место в истории НХЛ по количеству побед среди американских вратарей — 387. В феврале 2019 года он побил результат Джона Ванбизбрука, который держался на протяжении 17 лет.

Читайте также: Водитель ледозаливочной машины стал героем матча НХЛ, отыграв в воротах полтора периода

Реклама

В НХЛ Миллер выступал за "Баффало Сэйбрз", "Сент-Луис Блюз", "Ванкувер Кэнакс" и "Анахайм". Принял участие в 780 встречах при 91,5% отраженных бросков и 2,62 пропущенной шайбы в среднем за матч. В межсезонье американский голкипер собирался завершить карьеру, но передумал.

Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама