В Мариуполе открывают ледовую арену: онлайн

После открытия на арене сыграют "Мариуполь" и "Сокол"

Сегодня в Мариуполе состоится открытие современного спортивного комплекса "Айс-центр". Торжественное мероприятие начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляция открытия. Проект строительства арены реализовал фонд Бориса Колесникова. В будущем спорткомплекс станет домашней ареной хоккейного клуба "Мариуполь", который с нового сезона будет выступать в УХЛ.

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Изначально арена будет принимать 300 зрителей, однако в будущем ее вместительность можно будет увеличить до 2000 человек.

Среди зрителей ожидают президента Украины Владимира Зеленского, президента хоккейного клуба "Донбасс" и вице-президента футбольного клуба "Шахтер" – Бориса Колесникова, а также министра спорта Вадима Гутцайта.

Также сегодня состоится первый матч на ледовой арене. "Мариуполь" в стартовом поединке Украинской хоккейной лиги встретится с воссозданным киевским "Соколом".

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Как мы писали ранее, в новом сезоне УХЛ будет выступать восемь команд. Среди новичков – легенда из Киева.

Ранее мы писали о скандале в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за "золото". Игроки и болельщики клуба требуют возобновить справедливость и дать возможность побороться за медали.

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