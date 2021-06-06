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Это прорыв! Девушку на драфте выбрала мужская хоккейная команда

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
6 июня, 08:40
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16-летняя Тая Карри получила шанс сыграть в Хоккейной лиге Онтарио, ее выбрал клуб Сарния Стинг – это случилось впервые в истории OHL
Тая Карри получила шанс сыграть в одной команде с мужчинами
Тая Карри получила шанс сыграть в одной команде с мужчинами

В субботу за океаном произошел исторический момент. На драфте OHL (Хоккейной лиги Онтарио) клуб Сарния Стинг задрафтовал Таю Карри.

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16-летняя хоккеистка, выступающая на позиции вратаря, была выбрана в 14-м раунде под общим 267-м номером. Выбор девушки на драфте – это первый подобный случай в истории OHL.

Хоккейная лига Онтарио – одна из трех основных юниорских хоккейных лиг в Канаде. В лиге имеют право выступать хоккеисты в возрасте от 15 до 20 лет. В настоящий момент в OHL принимают участие 20 клубов. 17 из них базируются в канадской провинции Онтарио, 3 клуба представляют Соединенные штаты Америки.

В тренде

Напомним, что единственная женщина, когда-либо выступавшая в НХЛ – Манон Реом, которая принимала участие в показательных матчах Тампа-Бэй Лайтнинг в 1992 и 1993 годах. Также она сыграла один матч в Высшей хоккейной лиге Квебека в сезоне-1991/92.

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