Це прорив! Дівчину на драфті обрала чоловіча хокейна команда

16-річна Тая Каррі отримала шанс зіграти в Хокейної лізі Онтаріо, її вибрав клуб Сарнія Стінг – це сталося вперше в історії OHL

Тая Каррі отримала шанс зіграти в одній команді з чоловіками

У суботу за океаном відбувся історичний момент. На драфті OHL (Хокейної ліги Онтаріо) клуб Сарнія Стінг задрафтував Таю Каррі.

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16-річна хокеїстка, яка виступає на позиції воротаря, була обрана в 14-му раунді під загальним 267-м номером. Вибір дівчини на драфті – це перший такий випадок в історії OHL.

Хокейна ліга Онтаріо – одна з трьох основних юніорських хокейних ліг в Канаді. У лізі мають право виступати хокеїсти у віці від 15 до 20 років. На даний момент в OHL беруть участь 20 клубів. 17 з них базуються в канадській провінції Онтаріо, 3 клуби представляють Сполучені штати Америки.

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Нагадаємо, що єдина жінка, яка коли-небудь виступала в НХЛ – Манон Реом, яка брала участь в показових матчах Тампа-Бей Лайтнінг в 1992 і 1993 роках. Також вона зіграла один матч у Вищій хокейній лізі Квебека в сезоні-1991/92.