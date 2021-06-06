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Це прорив! Дівчину на драфті обрала чоловіча хокейна команда

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
6 червня, 08:40
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16-річна Тая Каррі отримала шанс зіграти в Хокейної лізі Онтаріо, її вибрав клуб Сарнія Стінг – це сталося вперше в історії OHL
Тая Каррі отримала шанс зіграти в одній команді з чоловіками
Тая Каррі отримала шанс зіграти в одній команді з чоловіками

У суботу за океаном відбувся історичний момент. На драфті OHL (Хокейної ліги Онтаріо) клуб Сарнія Стінг задрафтував Таю Каррі.

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16-річна хокеїстка, яка виступає на позиції воротаря, була обрана в 14-му раунді під загальним 267-м номером. Вибір дівчини на драфті – це перший такий випадок в історії OHL.

Хокейна ліга Онтаріо – одна з трьох основних юніорських хокейних ліг в Канаді. У лізі мають право виступати хокеїсти у віці від 15 до 20 років. На даний момент в OHL беруть участь 20 клубів. 17 з них базуються в канадській провінції Онтаріо, 3 клуби представляють Сполучені штати Америки.

В тренді

Нагадаємо, що єдина жінка, яка коли-небудь виступала в НХЛ – Манон Реом, яка брала участь в показових матчах Тампа-Бей Лайтнінг в 1992 і 1993 роках. Також вона зіграла один матч у Вищій хокейній лізі Квебека в сезоні-1991/92.

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