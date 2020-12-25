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Чемпионат мира по хоккею среди молодежи: где смотреть самый эмоциональный турнир планеты

25 декабря, 12:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Одно из самых привлекательных спортивных соревнований стартует в пятницу в Канаде

Сегодня открывается главный хоккейный форум года для молодежи. Несмотря на отмену из-за коронавируса нескольких турниров, в том числе и чемпионатов мира, Международная федерация оставила в календаре ЧМ для 20-летних.

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Этот турнир по эмоциям и накалу матчей часто превосходит даже соревнования взрослых, и его относят к числу самых зрелищных в спорте. Напомним, именно здесь в 1987 году состоялась самая кровавая бойня в истории хоккея. Тогда сборные СССР и Канады единственный раз остались без медалей.

На этот раз пройдет чемпионат в канадском Эдмонтоне. Зрителей на трибунах не будет, а все сборные живут в специальном "пузыре", чтобы избежать контактов и заражения коронавирусом. Соперники разбиты на два квинтета. Группа А: Канада, Финляндия, Германия, Словакия, Швейцария. Группа В: Россия, США, Чехия, Швеция, Австрия. После группового этапа сильнейшего определят по системе плей-офф.

Читайте календарь спортивных событий на праздники.

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На украинском телевидении турнир покажет канал Xsport. В пятницу в 21:00 пройдет первый матч Словакия – Швейцария. А в ночь на субботу, в 4:30, в прямом эфире можно посмотреть противостояние сборных США и России. Именно эти команды вместе с канадцами относятся к главным фаворитам и этого ЧМ.

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Смотрите, как хоккеисты тренировались во время карантина:

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хоккей где смотреть чемпионат мира по хоккею Эдмонтон
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