СССР – Канада: самая кровавая бойня в истории хоккея. Как это было

Уже завтра утром в Канаде стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. За 44 года лишь однажды в тройке призеров не было сборных Канады или СССР/России. И мы расскажем почему.

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Мировое первенство 1987 года в Чехословакии вошло в историю, как "Драка в Пьештянах". Ни до ни после хоккейный мир не знал ничего подобного.

Тогда еще не было плей-офф и чемпионом становился победитель группового турнира. В последнем туре сошлись непримиримые соперники – Канада и СССР. Советские хоккеисты провалили турнир и выше шестого места бы не поднялись. Канадцы становились чемпионами в случае победы с разницей в пять шайб.

На 14-й минуте второго периода (4:2 в пользу Канады) на льду вспыхнула потасовка. И тут же со скамейки запасных СССР (что не принято в хоккее) выскочило четыре игрока, которые присоединились к драке. Это и будет потом главным аргументом у защиты Канады. Мол, "советы" специально спровоцировали побоище, чтобы "золото" не досталось их заклятым врагам.

Подтверждением этому может быть и откровение игрока того матча Вадима Мусатова. Он признался, что тренер сборной СССР Владимир Васильев дал команду запасным вступить в драку.

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Последовала цепная реакция – и через пару минут рубка шла уже команда на команду.

"Ты старался одной рукой стащить с русского шлем, насколько возможно непрерывно молотя другой рукой. Они были неважными бойцами – царапались и пинались", – вспоминал Стив Чейсон.

Судьи никак не могли остановить драку и тогда организаторы погасили свет на арене. Но это не остановило хоккеистов.

"Когда свет включили обратно, я увидел лицо своего оппонента. И я очень рад, что больше никогда в жизни его не видел. Я должен извиниться перед этим парнем", – скажет потом Брендан Шэнахан.

Побоище закончилось лишь когда игроки устали бить друг друга. Но матч не возобновился. Арбитры приняли решение об отмене игры и дисквалификации обеих команд.

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Полный матч Канада – СССР

После матча Международная федерация хоккея дисквалифицировала всех хоккеистов на 18 месяцев, а тренеров команд – на 3 года.

В Канаде своих хоккеистов встречали, как национальных героев. Владелец "Торонто" даже изготовил для сборной комплект золотых медалей чемпионата мира.

В СССР игроков чехвостили на партсобраниях, грозились исключить из комсомола.

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Драка в матче

Позже дисквалификация была уменьшена до шести месяцев и в конце 1988 года многие участники тех событий встретились снова. В Москве. На чемпионате мира. "Золото" выиграла Канада, а советские хоккеисты завоевали "серебро". Пятеро участников "Драки в Пьештянах" – Уэйт, Хоугуд, Федоров, Могильный и Флери – были включены в символическую сборную МЧМ-1988.

Спустя пару лет хоккеисты той сборной СССР будут правдами и неправдами убегать из Союза в НХЛ. Это Александр Могильный, Сергей Федоров, Владимир Константинов, Валерий Зелепукин, Владимир Малахов...

"Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь? И эти грамоты с медалями?" – скажет потом участник побега Александр Могильный.

Ранее мы давали календарь спортивных событий на праздники.

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