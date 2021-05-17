Жуткий "Пикник" в России: машина летела в зрителей

Во время соревнований по автоспорту автомобиль гонщиков из Карелии лишь по счастливой случайности никого не убил из зрителей, которые смотрели гонку на обочине

Ужасная авария произошла во время ралли "Пикник" в Ленинградской области. Автомобиль гонщиков из Карелии не вписался в поворот и улетел на зрителей.

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Машину занесло, она несколько раз перевернулась и лишь по счастливой случайности не задела никого из болельщиков. Они успели отскочить от летящего авто.

К счастью, никто из членов экипажа также не пострадал.

Организаторы знаменитого ралли-рейда "Дакар" опубликовали маршрут многодневки на 2022 год. В третий раз подряд "Дакар" примет Саудовская Аравия. Экстремальное ралли стартует 2 января и продлится до 14 января. Как и в прошлом году, финиш многодневки состоится в Джедде, а вот старт гонщики возьмут в Хаиле. Во время многодневки участникам предстоит преодолеть одну из самых крупных и жарких пустынь мира – Руб-эль-Хали, или, как ее еще называют, "пустая четверть".