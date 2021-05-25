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Умер легендарный руководитель мирового автоспорта – сын фашистского лидера и любитель оргий

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
25 мая, 16:01
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Макс Мосли с 1993 до 2009 года руководил Международной автомобильной федерацией, которую покинул после порноскандала с участием лондонских проституток
Бывший глава FIA Макс Мосли
Бывший глава FIA Макс Мосли

Бывший президент Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли скончался в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

"Это словно потерять семью, потерять брата, – заявил ВВС бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун. – Он сделал много хорошего не только для автоспорта, но и для автопромышленности. Он очень заботился о том, чтобы люди конструировали безопасные автомобили".

Мосли родился в 1940 году в семье члена британского парламента, лидера Британского союза фашистов Освальда Мосли. Спустя 11 недель после рождения Макса его родители были арестованы. В 1960-х годах Макс участвовал в автогонках, а в 1993 году возглавил FIA и руководил федерацией до 2009 года. После него этот пост занял Жан Тодт.

В 90-е годы прошлого века после ряда смертельных аварий, в одной из которых погиб трехкратный чемпион мира Айртон Сенна, Мосли внес огромный вклад в повышение безопасности автоспорта, за что был удостоен ордена Почетного легиона.

Уход Мосли с поста главы FIA был предопределен скандалом вокруг видео непристойного содержания с его участием.

В 2008 году британский таблоид News of the World опубликовал материал, в котором говорилось о многочасовой садомазохистской оргии Макса Мосли с пятью лондонскими проститутками. По данным издания, проститутки были одеты в форму нацистов и полосатые робы заключенных концлагерей.

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