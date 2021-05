Умер легендарный руководитель мирового автоспорта – сын фашистского лидера и любитель оргий

Бывший президент Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли скончался в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

"Это словно потерять семью, потерять брата, – заявил ВВС бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун. – Он сделал много хорошего не только для автоспорта, но и для автопромышленности. Он очень заботился о том, чтобы люди конструировали безопасные автомобили".

Мосли родился в 1940 году в семье члена британского парламента, лидера Британского союза фашистов Освальда Мосли. Спустя 11 недель после рождения Макса его родители были арестованы. В 1960-х годах Макс участвовал в автогонках, а в 1993 году возглавил FIA и руководил федерацией до 2009 года. После него этот пост занял Жан Тодт.

