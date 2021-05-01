Последний поворот "Человека дождя": 27 лет назад в Сан-Марино разбился легендарный гонщик Ф-1 Сенна

Айртон Сенна

27 лет назад на трассе в Имоле случилась одна из самых громких трагедий в истории Формулы-1. Во время Гран-при Сан-Марино в возрасте 34 лет погиб трехкратный чемпион мира, легендарный бразилец Айртон Сенна, пилотировавший "Уильямс". После этого третий этап сезона 1994 года вошел в историю Королевских гонок, как "черный уикенд".

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О том, что гран-при Сан-Марино не принесет ничего хорошего, стало понятно еще во время тестов, когда взлетел в воздух "Джордан" Рубенса Баррикеллы, который являлся протеже Сенны. Пилот сломал нос и ребро и оказался в больнице. А на следующий день во время квалификации у Роланда Ратценбергера оторвался кусок антикрыла. В скоростном вираже его болид потерял управление, вылетел с трассы и ударился о железный ограничитель. Через час пилот умер.

Многие говорили о том, что гонку следует отложить. И сам Айртон Сенна на пресс-конференции сказал, что будь его воля, он поступил бы именно так: "Здесь трусов нет, все понимают, за что получают деньги. Но одно дело рисковать, а другое — идти на верную смерть. А у меня очень плохое предчувствие".

Накануне гонки, которая состоялась 1 мая 1994 года, Айртон Сенна заработал свой 65-й поул в карьере, поэтому начинал свой последний заезд с первой позиции. В первом же повороте Имолы произошла авария с участием Педро Лами на "Лотусе" и Юрки Ярви Лехто на "Беннетоне". Разлетевшимися обломками болидов было ранено трое зрителей. Один из них, получивший наиболее тяжелые травмы, впоследствии впал в кому.

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На трассу тут же выехала машина безопасности, за которой гонщики ехали шесть кругов. На седьмом круге при входе в поворот Williams FW16 Айртона Сенны сошел с трассы и на скорости 218 км/ч разбился о бетонную стену. Обломки машины разлетелись на несколько метров, но сам пилот оставался в кабине до прибытия медиков.

Смотрите полное видео фатальной аварии Сенны

Как оказалось, после пятничных тестов Айртон Сенна пожаловался, что руль располагается слишком близко к панели управления и это создает ему некоторые неудобства. Механики увеличили расстояние, вварив тонкостенную трубу. По одной из версий, во время гонки в месте сварки произошел надлом, в результате чего на седьмом круге болид стал неуправляемым.

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Медики на трассе старались действовать оперативно, за пострадавшим гонщиком прилетел вертолет. Но все было зря. С трудом сняв шлем профессор Уоткинс провел тест, который подтвердил серьезность травмы головы. Из носа сочилась кровь вперемешку с мозговой жидкостью, была разорвана височная артерия и был раздроблен череп над правым глазом. Когда Сенну достали из обломков машины, он практически не подавал признаков жизни, ему сделали трахеостомию.

Оказалось, что при ударе об стену один из кусков подвески болида смял шлем и вдавил внутрь часть лба Айртона, а другой пробил визор прямо над правым глазом и проткнул его череп, после чего стало ясно, что мозг Сенны мертв и шансов на выход из комы нет. В 18:40 была официально констатирована смерть "Человека дождя", как прозвали гонщика журналисты.

Айртон Сенна празднует победу на Гран-при Монако-1993 / Фото: Reuters

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Интересно, что после того как Сенну увезли в больницу, гонку возобновили и в ней победил Михаэль Шумахер. А некоторые медики и гонщики считают, что Сенна умер сразу же после аварии и его транспортировка в больницу была бессмысленной — организаторы гонки якобы пошли на это потому, что, объявив о смерти гонщика немедленно, было бы неэтично возобновлять гонку, и ее организаторы, включая FIA, понесли бы серьезные убытки.

В рукаве комбинезона Сенны был найден испачканный кровью австрийский флаг. Видимо, Сенна собирался посвятить свою победу погибшему за день до этого Ратценбергеру, хотя никому не сказал об этом. Остатки машины после судебного разбирательства были возвращены команде "Уильямс" и уничтожены. Бразильское правительство объявило трехдневный траур. В день похорон Сенны в Сан-Паулу траурную процессию сопровождали несколько миллионов человек. А гроб нес давний соперник Сенны Ален Прост.

Смотрите сюжет про великого гонщика Формулы-1 Сенну и его гибель

Жизнь и смерть великого гонщика Формулы-1 Айртона Сенны Видео: Reuters

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